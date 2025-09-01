Lieke Martens se retira del fútbol

"Nunca podría haber imaginado lo lejos que ese sueño me llevaría. El año pasado me despedí de la selección nacional y ahora he decidido retirarme del club de fútbol también. A pesar de tener varias grandes oportunidades para continuar, he elegido alejarme del juego que tanto amo y cerrar este capítulo de mi carrera", así ha anunciado Lieke Martens la decisión de colgar las botas de manera definitiva.

La neerlandesa ha sido una de las jugadoras más importantes de los últimos tiempos del fútbol femenino. El 12 de julio de 2017 el Barça hizo oficial su incorporación al equipo y, desde entonces, la historia del club cambió por completo. En este sentido, en las cinco temporadas que visitó de azulgrana, Martens disputó 159 partidos y anotó 73 goles. Además, ganó hasta diez títulos, en los que destacan la primera Champions del Barcelona, tres Ligas y tres Copas de la Reina.

Ahora, no obstante, tras su paso por el PSG, la campeona de la Eurocopa de 2017 ha decidido cerrar un capítulo para empezar uno nuevo: "Mi mayor prioridad es ser la mejor madre que pueda ser para Lowen y estoy emocionada de abrazar todo lo que nos espera". De esta forma, la que fue la jugadora favorita de muchos aficionados y aficionadas en su momento se ha retirado del fútbol.

Comunicado de Lieke Martens

"De niña, soñaba con convertirme en futbolista profesional, algo que apenas existía en ese momento. Nunca podría haber imaginado lo lejos que ese sueño me llevaría. El año pasado me despedí de la selección nacional y ahora he decidido retirarme del club de fútbol también. A pesar de tener varias grandes oportunidades para continuar, he elegido alejarme del juego que tanto amo y cerrar este capítulo de mi carrera.

Jugar para clubes fantásticos de toda Europa y representar a mi país 160 veces ha sido un honor increíble. Cada partido, cada momento en el terreno de juego es un recuerdo que apreciaré por siempre. El fútbol me ha dado experiencias inolvidables, pero más que eso, me ha moldeado en la persona que soy hoy.

Ahora, parece el momento adecuado para tomar esta decisión. Mi mayor prioridad es ser la mejor madre que pueda ser para Lowen y estoy emocionada de abrazar todo lo que nos espera.

Nada de esto hubiera sido posible sin el amor y el apoyo de tantas personas: mi familia, mis amigos, mis compañeros, el personal que me guió y los fans que me apoyaron incondicionalmente. Estoy profundamente agradecido a todos y cada uno de ustedes. El fútbol siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y seguiré viendo con orgullo cómo el juego de las mujeres crece e inspira a nuevas generaciones. Justo como me inspiró.

Gracias, desde el fondo de mi corazón, por ser parte de mi viaje".