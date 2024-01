El Levante busca revancha contra el Atlético para estar en la final de la Supercopa femenina

El técnico del Levante femenino, José Luis Sánchez Vera, apuntó este lunes en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que el Atlético de Madrid es el favorito de la eliminatoria, pero advirtió que eso "no quiere decir que vayan a jugar la final”.

Sánchez Vera explicó que el partido de este martes (19 horas) “será un partido muy igualado que lo van a decidir los detalles y va a ser bonito para el espectador. El Atleti tiene recursos para ganar con un modelo muy definido. Cada partido tiene su matiz y creo que no se va a dar ninguna situación táctica diferente al partido de Liga (empataron 1-1)".

“Es uno de los equipos que mejores resultados está teniendo en Liga. Han conseguido una regularidad que hace años atrás no tenía, ya no solo en resultados, si no en juego. Es uno de los equipos que en mejor situación competitiva puede llegar a este partido, pero también coincide con uno de nuestros mejores momentos”, añadió en rueda de prensa, en la víspera del partido que se disputará en el estadio de Butarque (Leganés).

“Será un partido muy parecido con un Levante que intentará someter a través del balón y un Atleti muy organizado que a nivel individual y técnico tienen la capacidad tanto para salirte con espacios como para someterte. El equipo que sea capaz de marcar las pocas ocasiones que haya será el que se lleve la semifinal”, analizó.

Sánchez Vera ya fue campeón con el Atlético

Por último, el técnico madrileño, que logró el trofeo de la Supercopa de España en 2021 con el Atlético de Madrid, precisamente tras derrotar en la final al Levante y después de haber eliminado al Barcelona en semifinales, afirmó que están preparadas para jugar un buen partido.

“Ayer todos los equipos haríamos un regenerativo compensatorio y hoy ya estás en un prepartido. Son partidos que el modelo de cada uno se viene trabajando durante la temporada y solo queda tener mucho apoyo del vídeo e insistir un poco más en el aspecto diferencial”, finalizó.

Ainara Acevedo Dudley, del comité catalán, es la árbitra designada para dirigir la semifinal entre el Atlético de Madrid y el Levante.

La otra semifinal, que disputarán el Barça y el Real Madrid, se jugará el miércoles a las 19:00h.