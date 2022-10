Leo Margets: "La profesionalización en el deporte femenino es clave"

Leo Margets se proclamó campeona del mundo de póker en Las Vegas el año pasado "Cuando las cosas no salen en un equipo, rascar hacia dentro siempre es una buena opción"

Leo Margets se proclamó campeona del mundo de póker el año pasado y es una experta en análisis de la toma de decisiones. La embajadora de Winamax ha escrito el libro ‘Juega bien tus cartas’ que ha tenido un gran éxito ya que es de obligada lectura tanto para los deportistas como para cualquiera que se ponga retos en la vida.

¿Qué importancia tiene la toma de decisiones en el deporte?

En el deporte y en la vida la toma de decisiones lo es todo. Cuando estás compitiendo a veces tomas decisiones de manera casi inconsciente y otras de manera automática por lo tanto cuanto más te prepares mejor porque así, cuando llegas al momento en el que tienes que rendir, que suele ser bajo presión, puedas tomar la mejor decisión te irá muchísimo mejor.

En un partido de fútbol se tienen que tomar decisiones en milésimas de segundo. ¿Esto también se puede entrenar?

Se puede preparar planteando todos los escenarios posibles entrenando, aunque es cierto que nunca hay dos escenarios exactamente iguales. Esto ocurre también con el póker, nunca hay dos manos que se puedan jugar igual aunque te den las mimas cartas porque siempre hay pequeñas cosas que varían, igual en el fútbol, creo que sintiéndote cómodo con un montón de situaciones diferentes hará que a la hora de la verdad, a la hora de la 'performance', lo hagas mucho mejor. Obviamente está conocer a los rivales, conocerte a ti mismo, conocer el partido y sobre todo saber que sabes jugar bien bajo presión.

Con estos conocimientos podrías entrenar al Barça

(risas)

¿Serías capaz de entrenar a un equipo de fútbol?

Me encantaría. Ahora mismo lo veo totalmente fuera de visión, pero sería un reto que me encantaría. Creo que el tema de la toma de decisiones se me da bien. He trabajado en proyectos importantes, no tanto como el Barça pero sí que con un equipo de ingenieros de Sauber, así que sería algo que me encantaría.

¿Por qué un equipo de fútbol como el Barça es capaz de lo mejor y lo peor?

Cuando ocurren malas rachas la gente suele intentar buscar un culpable. A veces lo hay, pero a veces simplemente son rachas y es parte de lo que te toca vivir. No vas a estar siempre ‘on fire’ navegando encima de la ola. Cuando pasa esto toca hacer un poco de introspección, ver todos los elementos que están involucrados en lo que está pasando y recomendaría no arrepentirse de decisiones que se han tomado cuando no se tenía toda esta información. Muchas veces tendemos a decir ‘tendría que haber hecho esto, o aquello, esto lo hice mal’. Pero en ese momento no tenías esa información. Si la tenías y no la utilizaste, entonces debe servir para aprender y hacerlo mejor la próxima vez.

En general los humanos somos muy malos a la hora de aceptar el rol que tiene el azar en la vida. No quiere decir eso que no se pueda minimizar, pero hay veces que no todo está bajo nuestro control.

¿Por qué se gana o se pierde una final?

A todo el mundo le gusta pensar que cuando gana es porque es el más talentoso o el mejor equipo del mundo y cuando pierde la culpa es de los otros. Al final el ser humano lo que quiere es sentirse a gusto y para estar a gusto a veces es más fácil autoengañarse que rascar y sacar conclusiones que puedan doler. Se gana o se pierde por infinidad de motivos. A veces la suerte también influye. En general los humanos somos muy malos a la hora de aceptar el rol que tiene el azar en la vida. No quiere decir eso que no se pueda minimizar, pero hay veces que no todo está bajo nuestro control. No siempre lo hemos hecho todo fantástico y del mismo modo muchas veces sí que tenemos que ser capaces de aceptar que hemos tenido nuestra responsabilidad aunque duela asumirlo.

Volvemos al tema de la toma de decisiones

No estoy muy puesta en fútbol, pero estoy muy puesta en la toma de decisiones y en interpretar el rol del azar y entender lo poco que nos gusta la incertidumbre y por eso queremos siempre justificarlo con algo que nos dé esta seguridad, así que rascar hacia dentro siempre es una buena opción.

Eres una persona a la que le gusta mucho hacer deporte ¿En qué te ayuda?

Me sienta muy bien. Me ayuda en todo. Yo no soy yo si no hago deporte. Yo entreno cinco días a la semana entre media hora y una hora, no me parece muchísimo, pero al final es lo mismo que con el póker. Si te digo que juego 2.000 manos al día a unas personas les parecerá poco y a otras mucho, pero a mí el deporte me permite sacar mi mejor versión. El deporte me hace sentir más funcional, y verme mejor, pero además hay un tema científico con la segregación de las endorfinas, unas hormonas que te hacen estar de mejor humor.

Te mueves en un mundo muy masculino como es el póker profesional. ¿Cómo vives el boom del fútbol femenino y concretamente del Barça?

El hecho de que haya concienciación de que se tiene que exponer más a la gente al deporte femenino hace que más gente lo siga, pero es complicado. Por una parte la audiencia manda, decide lo que quiere ver, pero por otra parte, si no se empuja un poco al principio y se expone, aunque sea de manera más ‘forzada’, no hay gente que lo pueda seguir.

Ahora se puede ver mucho más fútbol femenino en los diferentes medios

A mí me parece bien que se dé ahora más exposición al deporte femenino siempre y cuando luego tanto chicas como chicos se sientan libres de elegir lo que quieran hacer. En el caso del póker se ha hecho mucho hincapié en que jueguen las chicas, se han hecho campañas y es evidente que las chicas no juegan porque en general les gusta menos y no pasa nada. Sabiendo que las que quieren, si les apetece, pueden, no hay problema.

El camino es la profesionalización también del deporte femenino

Desde luego profesionalizarlo es la clave. Si esto ha servido para que se pongan más las pilas y se tomen más en serio y sean más profesionales es la única manera.