Khalida Popal, la afgana a la que quisieron matar por jugar al fútbol

En 2007, Alemania logró alzarse con su segundo título mundial en la categoría de fútbol femenino, venciendo por 2-0 a Brasil gracias a los goles de Prinz y Laudehr. A pesar de la caída de la 'Canarinha', la gran figura fue Marta, quizá la jugadora más icónica del momento y la referencia que muchas niñas brasileñas soñaban llegar a ser. En Afganistán, por el contrario, ninguna podía compararse a futbolistas locales porque el balompié profesional no estaba en los planes. Hasta que llegó Khalida Popal. Y todo cambió.

Su nombre está escrito con letras doradas en la historia del país. Apenas 20 años tenía cuando propuso a la Asociación Afgana de Fútbol disputar partidos con un combinado local formado por ella y otras amigas con el mismo sueño. Eran obligadas, por seguridad, a entrenar en la base de la OTAN de Kabul, y no fue hasta 2008 que jugaron el primer partido en Pakistán. Era contra las mujeres de las Fuerzas de Seguridad de la OTAN, goleando por 5-0 con Khalida como capitana.

Khalida Popal durante su juventud / 'X': @Khalida_Popal

En 2010 terminaron el año jugando el primer partido internacional ante Nepal. Cayeron por 13-0, pero nadie les quitó la ilusión. Ni siquiera los radicales que les señalaron y que comenzaron a perseguirles al ver el éxito que obtenían. Popal se vio obligada a exiliarse en 2011 por las amenazas de muerte, estableciéndose en Dinamarca. Allí logró seguir su labor en defensa de los derechos de las mujeres en el deporte, denunciando la discriminación y la violencia de género que muchas futbolistas enfrentan en Afganistán y otras partes del mundo.

Fue clave en la exposición del escándalo de abusos dentro de la Federación Afgana de Fútbol en 2018, lo que llevó a la suspensión de su entonces presidente, Keramuudin Karim. De ahí el activismo con el que fundó la organización 'Girl Power', que utiliza el deporte como herramienta para el empoderamiento femenino, especialmente entre refugiadas y comunidades marginadas. María Ángeles Salazar, project manager en la entidad, habló con SPORT al respecto.

"Khalida es un gran referente en la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas en el fútbol. Siente pasión por lo que hace y eso es algo que notas enseguida. Desde su trabajo en la federación afgana, su papel como fundadora de la selección femenina en su país a la fundación de Girl Power y los proyectos que desarrolla en diferentes países, ha centrado su vida en apoyar a las mujeres futbolistas o que aspiran a serlo, o que simplemente quieren un espacio en el que poder encontrar una comunidad y una forma de crecer y desarrollar sus habilidades dentro del ámbito deportivo", comenta.

"La FIFA no les permite jugar ningún campeonato"

Tras el regreso de los talibanes al poder en 2021, Popal jugó un papel crucial en la evacuación de las jugadoras de la selección afgana, ayudándolas a huir a países como Australia y Reino Unido. Su labor ha sido reconocida a nivel internacional, y sigue siendo una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad de género en el deporte. A través de sus iniciativas, busca garantizar que las mujeres, sin importar su origen o contexto, puedan acceder a oportunidades en el fútbol y otros ámbitos de la sociedad.

Khalida hablando con las jugadoras del Athletic Club / GIRL POWER

"La selección femenina de fútbol de Afganistán se encuentra exiliada en estos momentos y, desafortunadamente, la FIFA no les permite jugar ningún campeonato porque su país no las reconoce como equipo. Gracias a los contactos de Khalida y Girl Power pudieron salir del país y siguen reuniéndose como y cuando pueden", explica María Ángeles, añadiendo que "Girl Power no trabaja solo con mujeres afganas, pero sí que tiene el foco en las personas refugiadas, migrantes y en situación de marginalización".

Es para ello la iniciativa: para brindar esperanza donde quieren erradicarla. "El fútbol puede ser una gran herramienta de cambio. En todas partes, pero sobre todo en países donde las mujeres no cuentan con derechos que en países como el nuestro damos por hecho, que una mujer decida jugar a fútbol se convierte en un acto reivindicativo. Es muy importante para las niñas tener referentes, ver a otras mujeres que se hayan atrevido a desafiar las normas sociales y atreverse a hacer algo simplemente porque les gusta y las hace felices", añade. Eso es Khalida, la afgana que quisieron matar por jugar al fútbol.