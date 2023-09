Una jugadora del Sheffield United fallece repentinamente a los 27 años

El club inglés, de luto por la temprana partida de Maddy Cusack La jugadora había renovado su vínculo con las 'Blades' hace poco

Maddy Cusack, mediocampista del equipo femenino del Sheffield United inglés, falleció a la edad de 27 años, acorde a lo informado por el club este jueves.

El equipo no reveló ningún detalle sobre la muerte de Cusack, quien fue nombrada vicecapitana el mes pasado y acababa de comenzar su sexta temporada con el equipo en el campeonato femenino inglés de segunda división, lo que le convertía en la jugadora con más tiempo en la institución.

"El Sheffield United Football Club está devastado al informar la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack", comentó la entidad en un comunicado.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.