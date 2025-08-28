Jorge Vilda: "Durante el conflicto yo sentía muchísimo apoyo"

En febrero terminó el juicio contra Luis Rubiales, fue condenado a pagar una multa de 10.800 euros por un delito de agresión sexual a Jennifer Hermoso, así como a indemnizar a la jugadora con 3.000 euros por daños morales. En este sentido, Jorge Vilda también se sentó en el banco de los acusados, pero terminó siendo absuelto de las coacciones a la jugadora y su entorno. Ahora, meses más tarde, ha concedido su primera entrevista desde la resolución y lo ha hecho en el programa 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Me he mantenido en la más absoluta discreción, en perfil bajo total", expresó el ahora técnico de la selección de Marruecos femenina en el avance publicado por redes sociales. "Ha habido momentos muy duros" y añadió que "la familia ha estado, incluso por encima de las expectativas. Sin ellos habría sido imposible aguantar como he aguantado".

"Es duro. Cuando se deslizaban esas cosas en la prensa o hablaban en redes... Mi mujer también tiene amigas, compañeras de trabajo, compañeros, mis hijos van al colegio..., eso siempre es lo más durillo", reflexionó Vilda. Además, apuntó que "nunca se ha sido claro. Se han deslizado cosas que pueden hacer daño y que luego la gente ha podido interpretar".

Durante la entrevista, el exseleccionador de España contestará a preguntas como "¿te pareció exagerado todo?, ¿Con Jenni Hermoso has hablado?, ¿Te sorprendió lo que pasó con ella, su actitud?, ¿La utilizaron?, ¿Había alguna 'cabecilla' en todo esto?...", tal y como se muestra en el 'trailer' que se ha compartido.

No obstante, lo que sí que se muestra en el avance es la respuesta a la cuestión sobre si sigue en contacto con alguna de las internacionales campeonas del Mundo: "Alguna me ha mandado un mensaje en estos dos años", así como durante el juicio, "de apoyo".

Asimismo, afirmó que esto es "el valor de la gente que sabe que es el momento más difícil de tu vida, injusto..." "Uno es lo que publicaba, lo que se decía y otra cosa es lo que yo sentía por la calle. Durante el conflicto yo sentía muchísimo apoyo, y después del mundial apoyo, cariño, fotos, abrazos... que sigue habiendo", concluyó.