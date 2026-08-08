Jennifer Hermoso, cada vez más cerca de volver al Atlético

Jenni Hermoso está cada vez más cerca de volver a casa. La delantera madrileña, de 36 años, atraviesa sus últimos días como futbolista de Tigres y el Atlético de Madrid aparece con fuerza como el destino más probable para cerrar una carrera que podría tener todavía un último gran capítulo en España. La operación no está cerrada ni existe confirmación oficial de su salida, pero el escenario ha cambiado de forma notable en las últimas horas y en México ya se especula abiertamente con el final de su etapa en el conjunto de Monterrey.

La situación de Hermoso resulta especialmente significativa porque su propio entrenador, Pedro Martínez Losa, evitó confirmar su continuidad. Preguntado por el futuro de la campeona del mundo, el técnico destacó su profesionalidad y su importancia para el equipo, pero no despejó la incógnita. Una respuesta que, lejos de cerrar la puerta a su salida, mantiene abierta una situación que lleva semanas generando dudas.

La delantera, además, no se ha reincorporado a los entrenamientos de Tigres después de sus compromisos como comentarista durante el Mundial y su ausencia ha alimentado los rumores sobre una posible rescisión de su contrato. El vínculo de Hermoso con el conjunto mexicano estaba previsto inicialmente hasta finales de 2026, pero diferentes informaciones en México apuntan a que ambas partes habrían decidido poner fin a la relación antes de tiempo. De confirmarse, la madrileña quedaría libre para decidir su próximo destino.

Jennifer Hermoso celebra al ganar la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Femenil MX / Miguel Sierra / EFE

El Atlético, la opción más encaminada

Entre las diferentes posibilidades que tiene sobre la mesa, el Atlético de Madrid es la que más ilusiona y la que aparece con mayor fuerza. El club rojiblanco ya ha tanteado en anteriores ocasiones el regreso de la futbolista y ahora las circunstancias parecen mucho más favorables para que la operación pueda llegar a buen puerto.

Jenni conoce perfectamente el Atlético. Allí se formó desde los 12 años y debutó profesionalmente en 2004. Se mantuvo hasta 2010 construyendo una trayectoria que acabaría llevándola a algunos de los grandes clubes del fútbol europeo, como el FC Barcelona y el PSG. En 2018 regresó al club colchonero, antes de volver a salir rumbo al Barça. Su regreso supondría, por tanto, cerrar el círculo en el lugar donde empezó todo.

El Atlético, además, está construyendo un nuevo proyecto para la temporada 2026/27. El conjunto rojiblanco ya ha anunciado siete incorporaciones: Lucía Rodríguez, Maite Zubieta, Génesis Pérez, Henrietta Csiszár, Viola Calligaris, Allegra Poljak y Celia Segura. La llegada de Hermoso podría convertirse en la gran guinda de una plantilla renovada.

Jenni Hermoso con el chándal del Atlético de Madrid / ZIPI / EFE

Una última oportunidad para el Mundial

El posible regreso a Madrid tiene además un aliciente que puede resultar decisivo: el Mundial de Brasil 2027. La cita mundialista se disputará el próximo verano y Hermoso podría llegar con 37 años. La edad, sin embargo, no tendría por qué cerrar automáticamente la puerta de la selección. Su experiencia, su conocimiento del fútbol internacional y el papel que todavía puede desempeñar en determinados contextos convierten su regreso a España en una posibilidad especialmente atractiva también desde el punto de vista deportivo.

Jenni sabe perfectamente lo que significa disputar un Mundial. En 2023 fue una de las protagonistas de la selección española que conquistó en Australia y Nueva Zelanda el primer título mundial de la historia del fútbol femenino español y, ahora, podría intentar disputar un cuarto Mundial.