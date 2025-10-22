Jenni Hermoso: "No tener una explicación me hacía más dolorosa la situación"

Tras volver a la selección de España femenina para las semifinales de la Liga de Naciones Femenina ante Suecia de la mano de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, la exjugadora del Barça ha recordado como vivió su ausencia prolongada con el conjunto nacional.

En una entrevista a RTVE, Jenni no ha dudado en explicar como le afectó y como fue el quedar fuera del combinado español tras el 'caso Rubiales'.

El no conocer los motivos, lo que más dolor le causó

Preguntada por su relación con Montse Tomé, exseleccionadora que tomó la decisión de dejar de contar con ella, Hermoso afirma que "después de tanto tiempo no tener una explicación que para mí fuese coherente me hacía mucho más dolorosa la situación, es algo que me hizo sufrir mucho" a lo que añade, en un mensaje directo a Tomé, que "ser valiente, ir de frente, a veces cuesta, pero lo prefiero mil veces".

Montse Tomé, tras la derrota de España en la final de la Eurocopa femenina en Basilea / EFE/ Jean-Christophe Bott

Sobre como vivió el sentirse apartada, la campeona del mundo explica que "fue duro, no te voy a mentir, el querer estar y no poder sí que se me encogía un poquito el corazón". Incluso, la campeona de Europa con el Barça cuenta como vivió el último gran torneo internacional en el que no pudo estar presente: "la Eurocopa la seguí, obviamente vi la final y nunca voy a desear el mal a mis compañeras". Además, aclara que para ella España es "la mejor selección del mundo y aunque yo no estuviera, lo sigue siendo, por eso intenté disfrutarlo, sin ningún remordimiento".

Su presente como jugadora de la selección

Dejando atrás el pasado, Jennifer Hermoso habla sobre su edad y las dudas que puede generar para su futuro en 'La Roja': "nunca pienso en mi edad, ni que tengo 35... la edad sigue siendo un número, lo que dé el cuerpo, la mente, es lo que te va a definir, si puedes estar o no. Y siempre me he visto volviendo".

Sonia Bermúdez convoca a Jenni Hermoso y a Mapi León: "Empezamos de cero" / SE Futbol

Preguntada por Sonia Bermúdez, persona que le ha vuelto a abrir las puertas, admite sentirse "feliz" por ella, pues considera que "siempre había aspirado a estar en la máxima categoría". Sobre la nueva seleccionadora añade que "hay que disfrutar de todo lo bueno que trae, empezar todo de cero, sin tensión, tienen un futuro muy bueno para aprovechar".

Su opinión sobre la otra gran vuelta

Sin embargo, Hermoso no ha sido la única gran novedad de la primera lista de convocadas de esta nueva etapa, ya que también ha regresado la última superviviente de 'Las 15', Mapi León, que no iba con la selección desde 2022.

Mapi León con la selección española durante la Eurocopa de 2022 / EFE

Preguntada por su compañera, la madrileña no se muestra sorprendida por su vuelta, por el motivo de que la considera "una de las mejores centrales que hay". "Cuando ella está abierta a esa posible llamada, que cuenten con ella, para nosotras es importante porque es una de las mejores", expone Jenni sobre Mapi para concluir.