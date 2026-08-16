Jenni Hermoso dice adiós a Tigres: "México es lo mejor que me ha pasado"

Jenni Hermoso cierra una etapa. La futbolista española anunció su salida de Tigres, club al que llegó en enero de 2024 y con el que pone fin a una aventura mexicana que ha trascendido ampliamente lo deportivo.

La campeona del mundo con España en 2023 se despidió entre lágrimas y con un mensaje especialmente emotivo hacia un país que, según reconoció, terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su vida.

“Hay una frase que dice que crecer es aprender a despedirse. Para mí no es un adiós, sino un hasta pronto, porque una parte de mi vida se queda en México y aquí, en Tigres”, explicó Hermoso.

“Esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Me llevo muchas amigas”, añadió.

A sus 36 años, la atacante madrileña abandona el conjunto de Monterrey después de disputar 44 encuentros y marcar diez goles desde su incorporación en el Clausura 2024.

Durante este periodo añadió a su palmarés una Liga mexicana y un Campeón de Campeones, completando otra experiencia ganadora después de una carrera en la que ha defendido, entre otros, los colores del Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Barcelona, PSG y Pachuca.

México había aparecido en el camino de Jenni en 2022. Después de cerrar su segunda etapa en el Barça, recaló en Pachuca, donde firmó 26 goles en 41 partidos, antes de dar el salto a Tigres en enero de 2024 con el objetivo de pelear por los grandes títulos del fútbol mexicano.

Pero su despedida permite entender también cuánto significó aquella decisión fuera del terreno de juego. “México me protegió de muchas cosas. Para mí, México es la mejor decisión que he tenido. Me ha hecho conocer una Jenni que no conocía”, aseguró la internacional española en su mensaje.

Campeona y beso sin consentimiento

Una reflexión inevitablemente ligada al periodo más complicado de su carrera. Hermoso levantó el Mundial con España el 20 de agosto de 2023, pero la celebración quedó marcada por el beso sin consentimiento que recibió de Luis Rubiales, entonces presidente de la RFEF, durante la entrega de medallas en Sídney.

El episodio provocó una crisis institucional, acabó desembocando en la dimisión de Rubiales y se convirtió en uno de los mayores escándalos de la historia reciente del fútbol español.

En febrero de 2025, Rubiales fue condenado por un delito de agresión sexual a 18 meses de multa, con una cuota de 20 euros diarios, además de una indemnización de 3.000 euros y la prohibición de aproximarse a Hermoso a menos de 200 metros durante un año.

Tres años después de aquel Mundial, Jenni vuelve a encontrarse ante un punto de inflexión. Su salida de Tigres pone fin a una etapa que ella misma describe como transformadora y deja abierta la gran pregunta sobre dónde continuará su carrera.

“No me gustan las despedidas”, reconoció. Esta, en cualquier caso, parece más un cambio de capítulo que un punto final. Jenni Hermoso deja México con títulos, recuerdos y una certeza que repitió en su despedida: allí encontró mucho más que fútbol.

El Atlético, la opción más viable

Entre las diferentes posibilidades que tiene sobre la mesa, el Atlético de Madrid es la que más ilusiona y la que aparece con mayor fuerza.

El club rojiblanco ya ha tanteado en anteriores ocasiones el regreso de la futbolista y ahora las circunstancias parecen mucho más favorables para que la operación pueda llegar a buen puerto.

Jenni conoce perfectamente el Atlético. Allí se formó desde los 12 años y debutó profesionalmente en 2004. Se mantuvo hasta 2010 construyendo una trayectoria que acabaría llevándola a algunos de los grandes clubes del fútbol europeo, como el FC Barcelona y el PSG. En 2018 regresó al club colchonero, antes de volver a salir rumbo al Barça.