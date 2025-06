Jaque mate de las futbolistas al Levante Badalona: "Es el mayor circo que he vivido como profesional"

Los impagos denunciados por las futbolistas del Levante Badalona son la punta del iceberg. La entidad catalana se encuentra en un momento complicado después de que algunas de sus futbolistas denunciaran impagos no solo este mes de mayo, sino durante las anteriores temporadas. Sin embargo, además de la falta de compromiso ante los pagos, las jugadoras denuncian las promesas incumplidas de manera reiterada en cuanto a sus condiciones laborales. Todas ellas piden el anonimato por miedo a represalias.

Con este medio han contactado jugadoras que ya no forman parte del Levante Badalona este año pero sí campañas anteriores, y todas relatan los mismo hechos. "Es el mayor circo que he vivido como profesional. Era todo un desastre", cuenta una de estas futbolistas que ya no forma parte de la entidad.

"Cuando llegué, me pareció que las instalaciones del club eran muy poco profesionales. El vestuario y el gimnasio estaban sucios. El suelo estaba constantemente sucio y parecía que nunca se hubiera limpiado, con bolas de pelo por todas partes. No había máquina de hielo para las bolsas de hielo para las lesiones. En los baños no había jabón para lavarse las manos y teníamos que pedir papel higiénico constantemente y pasarnos el único rollo que había entre los dos cubículos, porque los portarrollos del baño siempre estaban vacíos. Para la puerta de nuestro vestuario, que conectaba con el gimnasio y la sala de tratamiento médico, teníamos una cortina de ducha que había que cerrar completamente, ya que, de lo contrario, la gente que estaba fuera del vestuario podía verte correr hacia la ducha", cuenta Michele Vasconcelos, futbolista que alzó la voz ante los impagos en un mensaje en sus redes sociales.

Cortina transparente

El sentimiento de desasosiego y frustración está extendido en el vestuario. "El primer día que se llega al nuevo estadio [esta temporada el Levante se ha trasladado a Badalona desde Sant Joan Despí], se nos presenta al vestuario. Desde la puerta de salida y entrada, se ve la pared del final de vestuario donde están las duchas. Se nos dijo que entre el fisio y las taquillas iban a poner una puerta para que nosotras pudiéramos entrar y cerrar. A día de hoy, sigue habiendo una cortina transparente. Y tienes que ir con cuidado que esté echada, que nadie entre", relata una futbolista que forma parte de la plantilla del Levante Badalona en la actualidad.

"Nos sentimos engañadas constantemente por parte del club. Por el tema de los pagos, pero también con cosas de vestuarios, suplementación, etc. Cosas que se prometieron a principio de temporada. Estamos disgustadas. Hay jugadoras que han pasado lesiones y han tenido que tratarse fuera del club. Lo grave es que tienes que irte fuera del club para recuperar la falta de recursos", añade la jugadora.

"Te prometen el mundo y al final no te dan nada"

Estas promesas incumplidas vienen de cuando el club tenía su sede en Sant Joan Despí. "Teniamos que aparcar en la zona verde porque no había ninguna parte habilitada. A mitad del entrenamiento, salíamos a cambiar el coche de zona", cuenta una futbolista que vivió esa etapa en la entidad. "Se nos prometió un gimnasio que jamás estuvo. Los entrenamientos de fuerza los hacíamos fuera y teníamos que sacar el material en un carrito del Mercadona. Cuando llovía, había que hacerlo dentro de los vestuarios", añade otra jugadora.

"Tienen tal poder de convencimiento que todas hemos caído en la trampa. Te lo crees y caes. Luego es cuando te das cuenta de la realidad, sabes que te están engañando mirándote a la cara"

Otra de las promesas que se les hizo a las futbolistas para la temporada que ahora ha terminado fue comer en las instalaciones del club. "Este año, en la charla antes del inicio de temporada, nos dicen que comeremos en el club, pero nunca pasa". "Te prometen un contrato con demasiado dinero y después no pagan. O pagan a las estrellas y a las otras no. Te prometen un mogollón de cosas: comer en el club, gimnasio... Te prometen el mundo y al final no te dan nada", confiesa resignada otra futbolista que este año ya no forma parte de la plantilla.

"Las promesas son una manera de atraer a la gente", reflexiona una futbolista del equipo. "Tienen tal poder de convencimiento que todas hemos caído en la trampa. Te lo crees y caes. Luego es cuando te das cuenta de la realidad, sabes que te están engañando mirándote a la cara. Y se lo hemos dicho antes de que todo explotara. Parece que se estén riendo en tu cara".