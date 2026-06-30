La inversión millonaria de Gasol lleva a la Liga F a una "nueva dimensión": "No solo queremos formar talento, queremos atraerlo"

El fútbol femenino es una industria en constante revolución. La entrada de nuevos inversores, la firma de grandes patrocinios y la creciente profesionalización han acelerado la transformación de una competición que busca consolidarse entre las grandes ligas del mundo. En ese contexto se enmarca el acuerdo alcanzado por la Liga F con Gasol16 Ventures y Fortified Partners, que invertirán 55 millones de euros durante las próximas cuatro temporadas, desde la campaña 2026/2027 hasta la 2029/2030, en la mayor operación privada de capital realizada hasta la fecha en una competición femenina europea.

La operación, ratificada por los clubes en la Asamblea Extraordinaria celebrada este lunes y presentada oficialmente este martes en Madrid por Pau Gasol y la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, persigue aumentar el valor de la competición y de sus clubes, reforzando su atractivo deportivo, mediático y comercial y ampliando su capacidad para generar ingresos a medio y largo plazo.

La inversión llega en un momento de crecimiento para la competición. En la temporada 2024/2025, la Liga F repartió 17 millones de euros entre sus clubes, alcanzó unos ingresos de 25,8 millones de euros y prácticamente duplicó su audiencia televisiva acumulada en apenas dos temporadas hasta los 7,5 millones de espectadores. A ello se suma la reciente incorporación permanente a La Quiniela, que permitirá a la competición percibir el 15% de los ingresos destinados al fútbol profesional, con una previsión cercana a los cinco millones de euros anuales. En paralelo, la patronal quintuplicó su beneficio, que pasó de 30.347 a 156.782 euros.

"Entramos en una nueva dimensión", resumió Pau Gasol durante la presentación. El exinternacional español insistió en que la operación responde a criterios empresariales y no únicamente al compromiso con el deporte femenino. "No es una apuesta sentimental. Es una decisión de inversión basada en datos, en tendencias de mercado y en la convicción de que el fútbol femenino representa una oportunidad de crecimiento con un enorme potencial de creación de valor", explicó.

Gasol considera que España reúne las condiciones para consolidar un modelo propio de desarrollo del fútbol femenino. A su juicio, existe una oportunidad para conectar con nuevas audiencias, construir nuevas formas de relación con patrocinadores y favorecer un crecimiento sostenible que permita retener el talento y atraer a las mejores futbolistas del mundo. "Tenemos a las mejores jugadoras, somos campeonas del mundo y contamos con clubes referentes como el FC Barcelona. Hay muchos alicientes para seguir creciendo", afirmó.

Beatriz Álvarez contextualizó el acuerdo como el siguiente paso tras los primeros años de profesionalización de la competición. "Hemos conseguido dar estabilidad a los clubes gracias al apoyo institucional, pero todos sabíamos que era el momento de dar un paso más: independizarnos comercialmente, crear nuestro propio departamento comercial e impulsar la profesionalización desde dentro".

Los recursos se distribuirán en tres grandes ejes estratégicos: el fortalecimiento de los clubes, la puesta en valor de las futbolistas como principal activo del producto y el desarrollo de las capacidades propias de la Liga F como organización. En el plano operativo, la inversión se traducirá en mejoras en el rendimiento deportivo, las estructuras médicas y de análisis, la experiencia de los aficionados, el crecimiento digital y comercial, las infraestructuras y el refuerzo de los recursos humanos de cada club, adaptándose a las necesidades particulares de cada entidad.

"Cada club tiene necesidades diferentes. Queremos ayudarles a crecer en el ámbito deportivo, comercial y organizativo para que toda la competición dé un salto", explicó la presidenta.

El proyecto, además, pretende aprovechar la experiencia internacional de Gasol16 Ventures y Fortified Partners. La firma fundada por Pau Gasol aportará su red de contactos en el ámbito del deporte, la salud y el bienestar, mientras que Fortified Partners contribuirá con su experiencia en estructuración de inversiones deportivas y su acceso al mercado norteamericano. Ambas compañías insisten en que su papel no se limitará a aportar financiación, sino también conocimiento, relaciones estratégicas y capacidad de desarrollo de negocio.

Gasol avanzó igualmente la creación de un consejo asesor formado por figuras del deporte nacional e internacional y aseguró que ya existen conversaciones con deportistas, inversores y empresas interesadas en sumarse al proyecto. "Queremos utilizar nuestra experiencia y nuestros contactos para abrir nuevas oportunidades comerciales, generar alianzas y desarrollar una estrategia sólida. Es un viaje que emprendemos juntos".

El exjugador también dibujó la meta que imagina dentro de cinco años: estadios más llenos, una competición capaz de atraer a las mejores futbolistas del mundo, más marcas vinculadas a la Liga F y un mayor impacto social que siga impulsando la práctica deportiva entre niñas y jóvenes. "No queremos ponernos límites. Este es un momento que puede marcar la diferencia", aseguró.

Para Beatriz Álvarez, el acuerdo supone "entrar en una nueva era". "Lo que más me ilusiona no es solo la inversión, sino el mensaje que lanza: hay personas e instituciones que creen en el potencial de la Liga F y quieren formar parte de su crecimiento. Queremos ser la liga más atractiva del mundo y que todas las futbolistas quieran venir a competir aquí".