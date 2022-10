¡Inadmisible! Virginia Torrecilla sufre machismo en un taxi

"Yo creo que las mujeres no deberían jugar al fútbol", le ha dicho un taxista a la jugadora del Atlético de Madrid Torrecilla ha narrado la historia en un hilo de Twitter que ha generado reacciones de todo tipo

Hay días en que es mejor no levantarse de la cama. O para ser más precisos, no coger un taxi. Eso ha debido de pensar la jugadora del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, quien ha sufrido hoy un caso de machismo cuando se ha subido a un taxi y el conductor del vehículo le ha preguntado por su profesión.

"Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, en la cual me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta… YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBERÍAN JUGAR A FÚTBOL. Sigo en shockkkkkkkkk!!!!", ha escrito Torrecilla en Twitter acompañando el mensaje por un buen puñado de emoticonos de vómito.

"La conversación ha seguido al reírme y preguntarle que por qué pensaba así. Total, lo de siempre: 'Hay más deportes para chicas, etc.' El criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea", ha narrado la futbolista del Atlético en el segundo mensaje de su hilo en la red social. "No digo lo que pienso porque me eliminan la cuenta", ha zanjado

"Por cierto, ME ENCANTA que escribáis todos los Manolitos_69 (emoticonos de risa), más másssss, quiero más!!! Os loveoooo (emoticonos de corazones, vergüenza y risa)", culmina la serie de publicaciones de Torrecilla, un ejemplo de vida tras conseguir superar un tumor cerebral y volver a jugar al fútbol. No se rindió entonces, lo iba a hacer por un tarado al volante.