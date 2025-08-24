Una ilusionante puesta de largo

As Celtas se impusieron ayer al Oporto en A Madroa por 1-0 (0-0 al descanso) en un partido de presentación del conjunto celeste que dejó buenas sensaciones ante un rival recién ascendido a la Segunda División portuguesa. Ante 517 espectadores, según informó el club, la pontevedresa Noela Sánchez firmó el gol del triunfo en el minuto 55, tras un chut de Nara Fernández cuyo rebote cayó a Toubes, ésta cabeceó para asistir a Noela y la delantera fusiló a la portera portuguesa.

El once céltico ofreció un primer tiempo muy reconocible, con María Figueroa por delante de la defensa (Paula Rodríguez, Sara Álvarez “Muñi” y Celia Fontecha) para asegurar una excelente salida del balón y notable seguridad defensiva y en el dominio del partido.

Noela tendría la primera oportunidad en el undécimo minuto y posteriormente llegaría un disparo de Ana Toubes, fuera. La única aproximación portista acabó en gran chut a la escuadra de Iria Ferreiro, pero el gol sería anulado por fuera de juego protestado por las lusas. “Muñi” tuvo otra buena oportunidad a la salida de un córner.

Decisión

En la segunda mitad, antes y después del gol, As Celtas buscó con más decisión el área rival y Tati Cruz probó a la portera visitante con dos potentes disparos (minutos 56 y 60). En el 63, una galopada típica de la ex sardomista “Luchi” Fernández pudo ser el segundo tanto vigués, pero con más rotaciones, el Celta perdió el sitio y el conjunto portugués cabeceó un saque de esquina a la base del palo y (minuto 87).

As Celtas alineó de entrada a Iria Ferreiro; Paula Rodríguez, “Muñi” Álvarez, Celia Fontecha, María Figueroa, Tati Cruz, Tati Barcia, Paula Lorenzo, Ana Toubes, Nara Fernández y Noela Sánchez. El equipo va dando pasos firmes de cara al inicio de temporada que se producirá en el mes de septiembre.