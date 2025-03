Helena Costa y la dificultad de las mujeres para ser entrenadoras: solo 20.000 licencias en Europa

Durante el mes de mayo del pasado 2014, Claude Michy, máximo responsable del Clermont Foot 63 desde 2005, tomó una decisión rompedora. El entrenador de la temporada 2014/15 sería una entrenadora, Helena Costa, una portuguesa de 36 años que rompería barreras y se convertiría en la primera mujer en dirigir el banquillo de un equipo profesional masculino. "Si hay mujeres en la Fórmula 1, en el gobierno y en altos cargos empresariales, ¿por qué una mujer no puede entrenar a un equipode fútbol?", aseguró Michy. Una reflexión que llegó a trascender los límites del fútbol francés, pero que lamentablemente no marcaría un antes y un después en este deporte.

Una década más tarde, en 2025, tenemos escasos ejemplos de mujeres que dirijan el banquillo de un equipo profesional masculino. Así, a bote pronto, nos vendrá a la mente el nombre de Sabrina Wittmann, entrenadora del Ingolstadt de la tercera división alemana. Jackline Juma también hizo historia situándose al frente Fútbol Club Talanta keniano, siendo la tercera mujer, después de la etíope Meseret Manni y la sierraleonesa Victoria Conteh, en entrenar un equipo masulino de primera división en África.

Sabrina Wittmann, entrenadora del Ingolstadt de la tercera división alemana / EFE

Y, en España, Samantha Tormo, que dirige al Tenerife Fundación Juvenil, es la única entrenadora de un equipo de hombres entre los 42 clubes que componen el profesionalismo del balompié nacional, desde la categoría juvenil hacia arriba. Una entre 200. Ahora bien, ¿se mantiene la tendencia en el fútbol femenino español? A priori, sin mirar las estadísticas, la respuesta lógica sería afirmar que no, que hay muchas más mujeres que se sientan en los banquillos de los equipos de Liga F y demás categorías.

SARA MONFORTE, UNA ENTRE 16

La realidad, lamentamente, es otra. Sara Monforte es la única entrenadora entre los 16 equipos que forman parte de Liga F. La castellonense cogió este pasado verano las riendas de un RCD Espanyol que regresaba a la categoría reina, poniendo punto final a una etapa de seis temporadas en el Villarreal. "Es una responsabilidad", asegura a SPORT. No deja de ser difícil que un club apueste por una mujer para que dirija un banquillo de élite. "No se nos ve capacidad de liderazgo", añade Monforte.

Sara Monforte, muy feliz en el RCD Espanyol / @rcdefemeni

Parecía que íbamos por el buen camino. En enero de 2022 se registró, con un total de seis, el mayor número de entrenadoras en la máxima categoría del fútbol femenino nacional: Sara Monforte, Andrea Esteban, Iraia Iturregi, Natalia Arroyo, Ana Juntent y María Pry. Y solo las tres primeras están en activo, siendo Sara y Andrea entrenadoras principales.

Radiografía de las entrenadoras de los equipos de Liga F y de categorías inferiores en España Liga F: Sara Monforte (1/16)

Sara Monforte Primera RFEF : Andrea Esteban (Alavés), Virgy Garcia (Villarreal), Lydia Vizcaíno (At Madrid B), Nekane Quiñones (CD Getafe) (4/14)

: Andrea Esteban (Alavés), Virgy Garcia (Villarreal), Lydia Vizcaíno (At Madrid B), Nekane Quiñones (CD Getafe) Segunda RFEF Norte : Nany Haces (CE Europa), Andrea Suárez (Real Oviedo), Cristina Ballesteros (Atlético Madrid C), Verónica Rodríguez (Huesca) (4/16)

: Nany Haces (CE Europa), Andrea Suárez (Real Oviedo), Cristina Ballesteros (Atlético Madrid C), Verónica Rodríguez (Huesca) Segunda RFEF Sur: María Pontejo (Femarguín), Ana Belén González (Guiniguada), Bárbara Santibañez (Cacereño Atlético) (3/16)

Los últimos informes FIFA decretan que tan solo el 5% del total de licencias de entrenadores corresponden a mujeres. Y, según la UEFA, este porcentaje correspondería a unas 20.000 en Europa. Pese a que la tendencia a nivel global es progresiva, España vive un caso algo peculiar. La amarga situación que existe en el fútbol de clubes dista un tanto del que se respira dentro del organigrama de la RFEF. Tres de los cinco entrenadores en nómina son mujeres: Montse Tomé está al frente de la selección absoluta, Sonia Bermúdez dirige al Sub’23 y Laura del Río comanda categorías más inferiores como la Sub’16, la Sub’15 y la Sub’14.

Toña Is, seleccionadora española sub-17 / FIFA

El caso es que todavía no hay muchas mujeres en los cursos de formación que ofrece la RFEF. De esta forma, el panorama no es tan desolador. Sí que lo es el hecho que muchas entrenadoras tuvieran que poner rumbo al extranjero para lograr ese reconocimiento que no terminaron de tener en España, pese al éxito que pudieron llegar a obtener. Véanse los ejemplos de Toña Is, campeona del mundo con la selección Sub'17 de España en 2018 y actual seleccionadora de Panamá, o de Mila Martínez, que en 2015 fue la primera ntrenadora en Primera División femenina con el Albacete Nexus y ahora dirige al Club Tigres Femenil, tras más de seis años lejos de su país natal.

HELENA COSTA SIGUE ROMPIENDO BARRERAS

Rebobinemos. Retomemos la historia de la mujer que abrió las puertas de muchas otras: Helena Costa. ¿Qué fue de ella? Quien obtuviera el título de entrenadora con el número más alto de su promoción se alejó de los banquillos en junio de 2014, tras poner punto final a su primera y única temporada al frente del Clermont, para ejercer funciones de scouting en Celtic, Eintracht y Watford. Y fue comentarista en la televisión de Portugal.

Helena Costa, primera directora deportiva en la primera división de Portugal, del Estoril / Estoril

Asumió un nuevo reto profesional el pasado mes de enero, cuando fue presentada como la directora deportiva del Estoril, equipo de la Primera División de Portugal, convirtiéndose en la primera mujer en coger las riendas de la tal cargo en la competición. "Me gusta ganar, no lo voy a negar, pero no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Con trabajo, paciencia, buena coordinación y dinámica, creo que es posible", aseguró en su primer día en el club del municipio de Cascais. Ella continúa rompiendo barreras.