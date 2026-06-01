Las grandes promesas del fútbol femenino se citan en la Liga Futura Moeve: "Ya no es solo un sueño, es una realidad"

Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, definió así la Liga Futura Moeve, el primer gran torneo de fútbol femenino enfocado en la cantera: "Hay proyectos que son importantes para el futuro del fútbol profesional y para toda la industria del deporte. Este es uno de ellos. Para muchas de las que llevamos años en el fútbol femenino tiene un componente emocional muy especial. Cuando éramos niñas no teníamos la oportunidad de disputar un torneo como este".

Un 70% de canteranas en la Liga F

La iniciativa busca cubrir un vacío histórico en el fútbol femenino español, ofreciendo a las jugadoras más jóvenes una experiencia competitiva similar a la que durante años han tenido las grandes promesas del fútbol masculino. Un escaparate para el talento emergente, pero también un espacio de convivencia, aprendizaje y crecimiento personal para las futuras protagonistas de la élite.

Ese es el valor de una competición que se celebrará en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios del Sevilla FC entre el 12 y el 13 de junio. Una Liga Futura Moeve en la que participarán 12 clubes de Liga F Moeve, la competición profesional del fútbol femenino. "España puede sacar pecho por la apuesta que hace por la formación. Cerca del 70% de las jugadoras de Liga F proceden de la cantera, mientras que en otras ligas importantes, como la inglesa, ese porcentaje ronda el 30%. Tenemos muchísimo talento y estamos encantados de seguir impulsándolo", reivindicó Álvarez.

De ahí la importancia de un proyecto como este, en cuya presentación también participaron Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes. "Si quieres predecir el futuro, tienes que crearlo. Por este torneo pasarán las estrellas del mañana, pero también cientos de niñas que aprenderán valores como el esfuerzo, la colaboración, el trabajo en equipo y la importancia de compartir experiencias", defendió Wetselaar.

Un proyecto para construir el futuro

Por su parte, Uribes destacó que "tenemos jugadoras extraordinarias. Cuando voy a un partido de Liga F y veo a niñas con una camiseta con el nombre de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, me parece algo revolucionario. Significa que existe un proyecto de país y un modelo de sociedad. Las niñas van a entender mucho mejor, a través de esos referentes, valores fundamentales para su desarrollo". Referentes como Sandra Villafañe, jugadora del Madrid CFF, quien también formó parte del pistoletazo de salida del torneo de fútbol base.

La presentación también sirvió para poner rostro a ese futuro. Porque más allá de las instituciones y los patrocinadores, las verdaderas protagonistas serán las niñas que saltarán al césped en Sevilla. Futbolistas que ya cuentan con referentes, sueñan con llegar a la élite y empiezan a recorrer un camino que hace apenas una década parecía impensable para muchas jóvenes jugadoras.

"El fútbol femenino va dando más y más. Crear torneos es muy importante para que las niñas se vayan adaptando a una competición con los mejores clubes de España. Se van a desarrollar mucho más y, sobre todo, van a aprender lo que es estar con sus compañeras en diferentes situaciones", defendió Villafañe, quien intervino después de la actuación de la freestyler Paloma Pujol.

La futbolista del Madrid CFF compartió protagonismo con dos de las jóvenes participantes del torneo, Martina y Azul, jugadoras de su equipo y del Atlético de Madrid, respectivamente, que ejercieron como manos inocentes durante el sorteo. Ambas representaron el espíritu de una competición diseñada para las futuras protagonistas del fútbol femenino español. "Estoy haciendo algo que me gusta y me lo paso muy bien con mis amigas", explicó Martina, mientras que Azul destacó la oportunidad de "hacer muchas amigas, competir y vivir experiencias como esta".

Así queda el cuadro

Los clubes quedaron distribuidos en tres grupos de cuatro equipos. Durante la fase inicial, todos los conjuntos se enfrentarán entre sí dentro de su grupo. Los campeones y subcampeones de cada uno de ellos, junto con los dos mejores terceros clasificados, obtendrán el billete para los cuartos de final.

El Grupo A quedó formado por Deportivo Abanca, FC Badalona Women, Madrid CFF y Atlético de Madrid. En el Grupo B competirán Costa Adeje Tenerife, Levante UD, FC Barcelona y Sevilla FC, mientras que el Grupo C estará integrado por Athletic Club, RCD Espanyol, DUX Logroño y Real Sociedad.

La jornada inaugural estará dedicada a la fase de grupos, de la que saldrán los ocho equipos clasificados para las eliminatorias. Un día después se celebrarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final que coronará al primer campeón de la historia de la Liga Futura Moeve.

Más allá del resultado, el torneo nace con la vocación de convertirse en una referencia para el fútbol femenino de formación. "Dentro de unos años podéis ser vosotras las futbolistas de Liga F", trasladó Beatriz Álvarez a las participantes. Un mensaje que resume el espíritu de una competición que pretende convertir los sueños de hoy en las carreras deportivas del mañana.