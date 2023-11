El técnico, Jonas Eidevall, explicó en rueda de prensa que no está inscrita para la primera parte de la temporada La brasileña fue traspasada al club 'gunner' en verano de 2022

Gio Queiroz no jugará de momento con el Arsenal. El técnico 'gunner', Jonas Eidevall, explicó en rueda de prensa que la brasileña, ex del FC Barcelona, no está inscrita para la primera parte de la temporada.

¿El motivo? No cuentan con ella, por ahora. "La idea del club era que saliese cedida este verano y revisarlo otra vez en enero", explicó Eidevall. Y añadió: "Esta situación no es buena para nadie".

Ni Gio ni el FC Barcelona querían continuar vinculados -llegó en verano de 2020 con 17 años- después de que la futbolista pusiera una denuncia contra el club por "motivos extradeportivos" que fuentes del Barça negaron y se trabajó para alcanzar una solución que beneficiase a ambas partes, así que la jugadora fue finalmente traspasada al Arsenal.

Arrancó la temporada cedida en el Everton y el club londinense la recuperó en enero de 2023, a mitad de temporada, por la plaga de lesiones en ataque -con Mead y Miedema con una rotura del ligamento cruzado anterior-. Y disputó diez partidos, la mayoría de ellos en los minutos finales.