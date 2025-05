"La gente odia que me maquille en el campo"

Alisha Lehmann es, además de una de las grandes futbolistas actuales en el panorama europeo, una de las jugadoras más reconocidas en las redes sociales. La delantera suiza de la Juventus cuenta con más de 16 millones de seguidores en su Instagram, donde deslumbra más allá de sus goles y sus jugadas de fantasía sobre el campo.

Además, Lehmann fue también conocida por formar hasta hace unos días una de las parejas más mediáticas del fútbol, con su relación con el jugador brasileño de la Juventus, Douglas Luiz. Hace apenas días ambos hicieron evidente su ruptura tras borrar todas las fotos conjuntas en sus perfiles en redes sociales.

La suiza ha sido también noticia estos días por visitar el canal de Youtube 'Small Talks', donde habló sobre varios temas de su vida, entre ellos, el de su aspecto físico, del que aseguró que es constantemente criticado.

"La gente siempre odia que use maquillaje en el campo, pero no veo el problema. Es gracioso cuando la gente se molesta, porque ahora tengo la sensación de que me pongo más lápiz de labios cuanto más se quejan" aseguró la jugadora suiza.

Lehmann también explicó que las críticas no son solo de gente externa, sino que también ha vivido ciertos reproches en el vestuario. “Dijo que paso demasiado tiempo en las redes sociales, con mis patrocinadores y esas cosas, y que por eso mi fútbol ha empeorado. Cosas así me duelen“, explicó sobre los comentarios de una de sus compañeras.

Pese a ello, Lehmann lo tiene muy claro. "No hago daño a nadie. Es mi vida” finalizó de manera tajante la suiza.