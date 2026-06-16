LIGA F
La firma de inversión de Pau Gasol quiere inyectar 55 millones de euros en la Liga F
La firma de inversión del exjugador de baloncesto Pau Gasol impulsa una inyección de 55 millones de euros para profesionalizar la competición y acelerar su expansión internacional
EFE
Gasol16 Ventures, la firma de inversión del exjugador de baloncesto Pau Gasol, participa en una propuesta de inyección de 55 millones de euros en la Liga F, la agrupación de los clubes profesionales femeninos de fútbol, para "profesionalizar su modelo comercial y acelerar su internacionalización", según un comunicado.
Esa cantidad supondría, en palabras de la Liga F, "la mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional".
Además, la patronal de los clubes destaca, entre los objetivos de este movimiento, "el desarrollo comercial de la competición, su posicionamiento internacional y el crecimiento y consolidación de un modelo a largo plazo para la liga y sus clubes, y se enmarca en la tendencia de entrada de capital privado en deporte femenino en Europa".
La firma de inversión de Pau Gasol ya tiene entre sus activos otros clubes y competiciones deportivas femeninas, como la WNBA, la liga de baloncesto profesional femenina de Estados Unidos, o el Bay FC de la NWSL, la liga femenina de fútbol del país norteamericano.
"Gasol16 Ventures, cuya actividad inversora se concentra en el sector del deporte, la salud y el bienestar, aspira a aportar a esta alianza no solo capital, sino también la red de relaciones comerciales e institucionales, así como el conocimiento construido durante la carrera deportiva de Pau Gasol en la NBA y en la selección española", añade el comunicado.
La inversión debe ser aprobada en una Asamblea Extraordinaria de Clubes, convocada para el próximo 29 de junio.
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