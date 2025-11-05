La final de la Nations entre España y Alemania ya tiene horario

La RFEF ha desvelado que la vuelta de la final de la Nations League femenina entre España y Alemania se celebrará el martes 2 de diciembre a las 18:30 horas. El partido, que tendrá lugar en el Metropolitano, coincide el mismo día con el Barça - Atlético de Madrid de LaLiga, que se disputa en Barcelona a las 21:00 horas, por lo que se ha optado por adelantar el horario de la final.

Unos días antes, el 28 de noviembre, se jugará la ida en Kaiserslautern a las 20:30 horas. El combinado español solo ha ganado uno de los ocho enfrentamientos contra Alemania a lo largo de la historia. Sin embargo, el único triunfo de la 'Roja' tuvo lugar en el último duelo entre ambas selecciones, en las semifinales de la pasada Eurocopa.

España, que conoció ayer a sus rivales para luchar por un billete al Mundial de Brasil 2027, entre los que destaca el 'coco' Inglaterra, quiere revalidar el título que conquistó en 2024, en la primera edición de la Nations League femenina. Asimismo, Sonia Bermúdez busca levantar el primer entorchado como seleccionadora, después de solo dos meses en el cargo, al que llegó tras la destitución de Montse Tomé.

Para alcanzar la final de la Nations, España superó cómodamente a Suecia, a la que ganó por 4-0 en Málaga con dobletes de Alexia y Claudia Pina, y 0-1 en Gotemburgo, con un nuevo tanto de la dos veces Balón de Oro. Por su parte, Alemania eliminó en las semifinales a Francia, después de ganar 1-0 en Düsseldorf y empatar a dos en territorio galo.