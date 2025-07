La Federación confía en Montse Tomé

Montse Tomé apunta a continuar como seleccionadora española de fútbol. En la Federación consideran que su trabajo ha sido positivo hasta la fecha, con la conquista de la UEFA Nations League, la clasificación para la segunda edición y los hechos históricos como la disputa de la final de la Eurocopa del 2025 y la participación con el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de París.

Los resultados la avalan. El título de la Eurocopa se escapó solo por detalles. El equipo español fue superior, pero no tuvo la puntería suficiente y concedió un gol demasiado sencillo, según dijo la propia capitana Irene Paredes.

Los penaltis fueron una lotería en la que España pagó la presión de tener el cartel de favorita y la azulgrana Patri Guijarro fue la única que vio portería. Tomé tomó decisiones arriesgadas durante el partido que salieron bien a nivel de sensaciones, aunque no de resultado.

Fin de contrato

Tomé ha terminado su contrato con la conclusión de la Eurocopa y desde la Federación se sigue confiando en la entrenadora, aunque no se quieren tomar decisiones en caliente. El propio presidente, Rafael Louzán, afirmó en Onda Cero que "Montse Tomé ha hecho un trabajo encomiable y con mucha valentía. En todo momento ha estado a la altura. Se hablará después de su futuro".

España tiene poco tiempo para el respiro ya que en octubre afronta unas nuevas semifinales de la UEFA Nations League frente a Suecia. En concreto, la eliminatoria de semifinales se juega a doble partido el 24 y 28 de octubre. Las semifinales y final se jugarán el 18 de noviembre y el 2 de diciembre.

Montse Tomé, decepcionada por la pérdida de la final de la Eurocopa / EFE

El debate con Montse Tomé se considera exagerado desde la Federación, según pudo confirmar SPORT, ya que los hechos objetivos le dan la razón al competir por todos los títulos en juego.

Eso sí, la Federación estudiará todos los escenarios. Algunas decisiones tácticas causaron revuelo en la Roja. Por ejemplo, sorprendió mucho el cambio de la doble Balón de Oro Alexia Putellas en la final.

Otras futbolistas como Olga Carmona o Vicky López también exteriorizaron durante el campeonato su disconformidad con los cambios. Tomé, seria y rigurosa en su cargo, fue fiel con sus ideas futbolísticas y no le tembló el pulso en el momento de tomar decisiones.

Mundial de Brasil 2027

Por tanto, la opción más probable es que Tomé continúe en el cargo, aunque se desconoce la duración que podría tener el mismo. El Mundial femenino no se disputa hasta el próximo verano del 2027 en Brasil y al año siguiente se celebran los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con la espina aún clavada de haberse marchado de París sin medalla.

Tomé fue renovada bajo el mandato de Pedro Rocha en un contrato corto por un solo año con la intención de evaluar como funcionaría la seleccionadora en el complejo entramado de la selección femenina con un entorno que por fin se ha calmado.

Su apuesta por la juventud y la renovación progresiva del equipo indica a pensar que Tomé tiene la esperanza de continuar en el cargo, aunque la vinculación no sea por una tiempo demasiado extenso.

Luis de la Fuente, por ejemplo, renovó hasta pasado el Mundial del 2026. La Federación no quiere hipotecarse en contratos excesivamente extensos, pero ello no quiere decir ni mucho menos que no confíe en sus cuerpos técnicos masculinos y femeninos.