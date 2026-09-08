El FC Badalona Women presenta su nueva camiseta para la temporada 2026/27

El FC Badalona Women ha vivido este martes una jornada clave en su consolidación institucional y deportiva en la ciudad. El Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) ha sido el escenario de la presentación oficial de la camiseta para la temporada 2026/27, una equipación que simboliza la unión entre el tejido empresarial, la administración pública y el fútbol femenino de élite.

La nueva camiseta lucirá en el frontal la marca del concesionario de vehículos M Automoción EBRO, que se convierte en el patrocinador principal de la entidad, mientras que en la parte trasera aparecerá el lema 'City of Badalona', impulsado por el Ayuntamiento.

Una camiseta que une al club con Badalona

El acto ha contado con una destacada representación institucional, encabezada por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; la tercera teniente de alcaldía, Rosa del Amo; y el regidor adjunto de Deportes, Juan José Portillo. Por parte del patrocinador ha asistido Claudio García Moreta, director financiero de M Automoción EBRO.

También han estado presentes Mario Malavé, director de operaciones de Mercury 13; Josep Bellet, presidente del FC Badalona Women; y Pedro Iriondo, CEO del club.

La plantilla ha estado representada por las jugadoras Vicky Losada, Sonia Majarín, Itzi Pinillos y Lauri Requena, que han acompañado a los representantes institucionales y del club durante la presentación.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha destacado la importancia de esta alianza para el municipio y el crecimiento del proyecto. Por su parte, el CEO del FC Badalona Women, Pedro Iriondo, ha puesto en valor el respaldo recibido por todas las partes para hacer realidad el regreso del equipo a la ciudad.

La presentación de la nueva camiseta supone así un nuevo paso en la consolidación del FC Badalona Women, que afronta la temporada 2026/27 reforzando sus vínculos con la ciudad y con el tejido empresarial e institucional de Badalona.