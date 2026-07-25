El FC Badalona Women hace oficial la incorporación de Sheila Guijarro

La delantera valenciana llega al conjunto badalonés para reforzar el ataque tras consolidarse como una de las referencias ofensivas de la Liga F Moeve. Con un perfil físico potente, olfato de gol y una dilatada trayectoria en la élite, la atacante se convierte en una de las piezas clave del nuevo proyecto deportivo para la temporada 2026/27.

Experiencia y gol para la delantera del FC Badalona Women

El FC Badalona Women continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026/27 con la incorporación de Sheila Guijarro, delantera de 29 años que llega al conjunto badalonés tras una larga trayectoria en la máxima categoría del fútbol español.

La atacante afrontará su novena temporada en la Liga F Moeve después de haber disputado 134 partidos y firmado 50 goles, unas cifras que la convierten en una de las referencias nacionales con mayor experiencia y capacidad goleadora de la competición.

Trayectoria contrastada en la élite del fútbol femenino

A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas del Levante UD, el Villarreal CF y el Atlético de Madrid, destacando por su regularidad y por su aportación ofensiva temporada tras temporada.

Además de su olfato goleador, Sheila Guijarro sobresale por su potencia física, su juego de espaldas a la portería y su dominio del juego aéreo, características que aportarán nuevas variantes al ataque del conjunto badalonés.

Sacar la mejor versión para lograr los objetivos

Respecto a su llegada al proyecto, la jugadora valenciana afirmó: "Estoy deseando volver a competir a mi mejor nivel. Estoy convencida de que este equipo me ayudará a recuperar mi mejor versión y que, con la calidad de la plantilla, tendré muchas oportunidades de aportar goles y ayudar al equipo".

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Con la llegada de la ariete, el FC Badalona Women suma a sus filas a una delantera contrastada, con un demostrado instinto goleador que dará un salto cualitativo al potencial ofensivo del equipo en el próximo curso.