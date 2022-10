Falsa alarma con Lucy Bronze

Desde SkySports se ha confirmado que "no hay nada por lo que preocuparse" La imagen en el último entrenamiento con Inglaterra preocupaba

La jugadora del FC Barcelona ha hecho saltar las alarmas esta misma tarde durante la sesión de entrenamiento con la Selección Inglesa. Se han filtrado unas imágenes que mostraban a la lateral con molestias en la pierna izquierda mientras le colocaban hielo para aliviar el presunto dolor.

Sin embargo, el reportero de SkySports, Anton Toloui, ha revelado que "las fotografías de Lucy Bronze recibiendo tratamiento durante el entrenamiento de las 'Lionesses' de hoy son algo por lo que no hay que preocuparse".

I'm told photos of Lucy Bronze receiving treatment during #Lionesses training today are nothing to worry about.



The Barcelona defender is fit & available for the #USWNT and #CZE friendlies.