Eva Olid se convierte en la nueva entrenadora del Manchester United

El Manchester United no es un equipo dominador en la Women's Super League. Desde que se creó la categoría en 2011, el equipo jamás ha sido capaz de conquistar el título, uno que ha estado dominado por el Chelsea, que ganó ocho títulos entre 2015 y 2024.

Esta última temporada, el equipo rival, el Manchester City, ha conseguido ganar el trofeo de Liga, mientras que las 'Red Devils' quedaron en cuarta posición, lo que no les ha dado plaza para clasificarse a Champions. Tras quedarse sin entrenador debido a que Marc Skinner dejó su cargo, el Manchester United ya tiene a su nueva entrenadora.

La escogida ha sido la catalana Eva Olid, que firma hasta 2028. La entrenadora de 40 años llega al Manchester United tras conseguir un hito histórico: ganar la Scottish Women's Premier League con el Hearts, equipo que jamás había conseguido conquistarla.

Ahora, Eva Olid tiene un reto similar con el United: ganar la primera Liga en la historia del club. Enfrente tendrá fuertes rivales: el vigente campeón Manchester City, el Arsenal ganador de la Champions en 2025, el máximo ganador histórico Chelsea y el London City de Michele Kang, que ha fichado tanto a Alexia Putellas como a Mapi León. No será nada sencillo, pero tampoco lo era en Escocia y logró alzarse campeona para sorpresa de todos.

Olid ya ha dado sus primeras declaraciones como nueva entrenadora del equipo inglés: "No es un secreto que el Manchester United es uno de los mejores clubes del mundo. Sé que disfrutaremos con el juego del equipo y me siento muy afortunada de tener esta oportunidad".

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Su equipo tendrá un debut exigente, pues deberá visitar el estadio del London City en la primera jornada de liga, en un partido que abrirá la temporada 26/27 de la Women's Super League el día 4 de septiembre.