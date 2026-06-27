España sub-19 inicia la defensa de su corona con otra generación de oro

La selección española femenina sub-19 vuelve a escena con el objetivo de seguir haciendo historia. Vigente campeona de Europa y vencedora de las cuatro últimas ediciones del torneo, España iniciará este domingo la defensa de su título en el Europeo de Bosnia y Herzegovina, donde aspira a conquistar su octavo campeonato continental y encadenar un histórico quinto triunfo consecutivo. Ninguna otra selección ha mostrado un dominio comparable en la categoría.

La competición comienza este viernes con los partidos del Grupo A, en el que la anfitriona Bosnia y Herzegovina debutará frente a Alemania, mientras que Suecia se enfrentará a Polonia. Un día después llegará el turno de España, que abrirá su participación ante Suiza dentro del Grupo B, completado por Austria e Islandia.

El conjunto dirigido por David Aznar ha quedado encuadrado en este Grupo B junto a Suiza, Austria e Islandia. El debut será ante una selección suiza que disputa su novena fase final del campeonato, mientras que el objetivo español pasa por finalizar entre las dos primeras posiciones para acceder a las semifinales, previstas para el 7 de julio, antes de la final del día 10 en Sarajevo.

España llega a Bosnia tras una fase de clasificación impecable. El equipo ganó todos sus encuentros y selló su billete para el torneo con una contundente victoria por 5-0 ante Alemania, una de las grandes potencias del fútbol de formación en Europa.

En la previa, David Aznar puso en valor el crecimiento del fútbol femenino español y el trabajo realizado en los clubes: “Hay que darle mucho valor a la salud del fútbol femenino en España, a lo que ha crecido en los últimos años y al trabajo que hacen los clubes. La formación de estas jugadoras nos hace pensar que el fútbol femenino tiene mucho futuro”.

El seleccionador subraya también la fortaleza mental del grupo, más allá del talento individual: “Se adaptan muy bien a las condiciones, incluso a las altas temperaturas. Compiten juntas como equipo. Es más una cuestión mental que física”.

Los resultados respaldan ese discurso. España se ha consolidado como una auténtica fábrica de talento en las categorías inferiores, capaz de renovar generaciones sin perder competitividad y alimentando de forma constante a la selección absoluta.

"Es una presión buena"

Una de las voces de este grupo es Paula Redruello, centrocampista del Deportivo ABANCA, que asume con naturalidad el papel de favorita: “Es una bonita responsabilidad y una presión buena. Es señal de que se está haciendo un buen trabajo en categorías inferiores. Ganar Europeos durante años consecutivos demuestra que hay un trabajo importante detrás”.

La jugadora asturiana representa a una generación que ha crecido viendo ganar a España y que ahora busca construir su propio camino. Tras debutar esta temporada en Liga F, considera que el salto al fútbol profesional ha acelerado su aprendizaje: “La mayor diferencia es la experiencia que aportan las jugadoras más veteranas y cómo se resuelven situaciones del día a día. Este año he aprendido a afrontar diferentes experiencias”.

Más allá del aspecto deportivo, el torneo también supone una oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenino en Europa. Bosnia y Herzegovina acoge por primera vez un Europeo sub-19 femenino, tras haber organizado con éxito el Europeo sub-17 de 2022, dentro de la estrategia de la UEFA para expandir el desarrollo del fútbol femenino a nuevos territorios.

La vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol y presidenta de Liga F, Bea Álvarez Mesa, destaca precisamente ese impacto: “El fútbol femenino debe crecer en toda Europa. Este tipo de competiciones ayudan a ampliar el mapa del fútbol femenino y a generar oportunidades en nuevos territorios”.

Añade además que el verdadero éxito va más allá del resultado: “Un campeonato internacional da visibilidad, genera referentes y puede ayudar a que instituciones, clubes y familias miren el fútbol femenino con mayor normalidad. El legado real es que, cuando termine, haya más niñas queriendo jugar, más familias apoyándolas y un mayor compromiso con el desarrollo del fútbol femenino”.

Esa visión también la comparte Redruello, que entiende el torneo como una experiencia de crecimiento global: “Es una oportunidad que nos va a ayudar a conocer diferentes dinámicas y culturas del fútbol, y eso nos hará crecer”.

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España vuelve a partir como gran referente de la categoría. Un dominio construido a base de trabajo en los clubes, apuesta por la formación y una estructura que sigue produciendo talento de manera constante. El camino hacia un nuevo título comienza ante Suiza, continuará frente a Islandia y Austria, y vuelve a situar al equipo de David Aznar ante la posibilidad de ampliar una hegemonía ya histórica.