España - Marruecos: Horario y dónde ver los cuartos de la Copa Mundial Femenina de Futsal

España ha marcado 17 goles en los tres partidos de la fase de grupos del torneo / El Periódico

Ronald Goncalves

España y Marruecos se enfrentan este lunes 1 de diciembre en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal. Te contamos a qué hora es el España - Marruecos y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado español llegará a la disputa luego de haber derrotado a Tailandia (5-2), derrotado a Colombia (5-1) y derrotado a Canadá (7-0) durante la fase de grupos, asentándose como una de las máximas candidatas a hacerse con el título.

España se mide a Marruecos con el cartel de favorita y mucho respeto

Por su parte, las marroquíes suman una derrota ante Argentina (6-0), una victoria sobre Filpinas (3-2) y una victoria sobre Polonia (1-0), con un registro plenamente negativo ante las ibéricas con seis derrotas consecutivas.

HORARIO DEL ESPAÑA - MARRUECOS DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE FUTSAL

El partido entre España y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal, se disputa este lunes 1 de diciembre a las 13:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - MARRUECOS DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE FUTSAL

En España, el partido de la Copa Mundial Femenina de Futsal entre España y Marruecos se podrá ver en directo y online a través de FIFA+.

También puedes seguir toda la jornada de la Copa Mundial Femenina de Futsal a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

