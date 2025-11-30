FUTSAL
España - Marruecos: Horario y dónde ver los cuartos de la Copa Mundial Femenina de Futsal
A qué hora y dónde ver el España - Marruecos de la Copa Mundial Femenina de Futsal
España y Marruecos se enfrentan este lunes 1 de diciembre en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal. Te contamos a qué hora es el España - Marruecos y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado español llegará a la disputa luego de haber derrotado a Tailandia (5-2), derrotado a Colombia (5-1) y derrotado a Canadá (7-0) durante la fase de grupos, asentándose como una de las máximas candidatas a hacerse con el título.
Por su parte, las marroquíes suman una derrota ante Argentina (6-0), una victoria sobre Filpinas (3-2) y una victoria sobre Polonia (1-0), con un registro plenamente negativo ante las ibéricas con seis derrotas consecutivas.
HORARIO DEL ESPAÑA - MARRUECOS DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE FUTSAL
El partido entre España y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal, se disputa este lunes 1 de diciembre a las 13:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ESPAÑA - MARRUECOS DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE FUTSAL
En España, el partido de la Copa Mundial Femenina de Futsal entre España y Marruecos se podrá ver en directo y online a través de FIFA+.
También puedes seguir toda la jornada de la Copa Mundial Femenina de Futsal a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
