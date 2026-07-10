España hace historia y conquista su quinta Eurocopa sub-19 consecutiva

España derrotó esta tarde a Alemania por 0-1 en la final disputada en Bosnia y Herzegovina y conquistó su quinta Eurocopa consecutiva, un hito sin precedentes que confirma el dominio de una generación que cierra su etapa en la categoría de la mejor manera posible.

El llamado "último baile" de este grupo terminó con un nuevo título continental. Después del contundente 0-5 con el que España había superado a Alemania en la primera ronda del campeonato, la final fue muy diferente. Las alemanas, conscientes del potencial de las de David Aznar, plantearon un encuentro mucho más exigente, con una presión alta desde el inicio que puso a prueba a la selección española durante los primeros minutos. De hecho, Alemania avisó muy pronto con un remate de cabeza que obligó a intervenir a Laia López.

España fue creciendo con el paso de los minutos. Poco a poco recuperó el control del balón y empezó a generar ocasiones, especialmente por medio de Alba Cerrato, aunque el premio se resistió durante toda la primera mitad ante una defensa alemana muy sólida.

El momento decisivo llegó en el minuto 60. Rosalía sirvió un balón que Irune Dorado convirtió en el único gol de la final, un tanto que acabó decidiendo el campeonato. A partir de ahí, España siguió buscando la sentencia frente a una Alemania que apenas consiguió inquietar la portería defendida por Laia López. Rosalía volvió a rozar el gol pocos minutos después, pero la guardameta Krumme evitó el segundo.

La diana tuvo además un significado especial para su autora. En la víspera del encuentro, Irune Dorado había asegurado que "marcar un gol, mirar a la grada y ver allí a toda tu familia es algo muy especial. Vamos a jugar también por ellos, representan el dorsal número doce". En la final, esas palabras terminaron convirtiéndose en realidad.

Con el paso de los minutos, el banquillo español ya preparaba una celebración que acabaría llegando tras el pitido final. España volvía a proclamarse campeona de Europa y se consolidaba como la selección más laureada de la categoría.

"Un grupo espectacular"

El seleccionador, David Aznar, destacó el valor del grupo por encima del propio título. "Es el trabajo bien hecho de un año increíble con un grupo espectacular. Me alegro muchísimo por ellas porque es el final de un ciclo muy bonito. Han jugado muchas finales, han ganado muchas también y querían acabar juntas. Han dejado todo en el campo, han hecho un gran partido y creo que hemos sido merecedoras de la victoria", afirmó.

El técnico también reconoció la emoción que supone despedir a una generación que da el salto a la siguiente categoría. "Me da mucha pena porque al final generas muchos vínculos con ellas. Son muy pequeñas todavía, aunque ellas no lo crean. Estoy muy contento por todo lo que han conseguido y por todo lo que les queda por conseguir, porque es un grupo con muchísimo talento que seguro nos dará muchas alegrías", señaló.

Sobre el desarrollo del encuentro, Aznar explicó que el inicio fue el momento más complicado para España. "Los primeros quince minutos hemos sufrido. Sabíamos que Alemania iba a salir con todo después del 0-5 de la primera fase. A partir de ahí hemos empezado a encontrarnos mejor, hemos generado situaciones y creo que el resultado es justo."

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La generación del "último baile" cerró así su recorrido en la sub-19 levantando otro trofeo continental y dejando un legado histórico para el fútbol español: Ocho veces Campeonas de Europa.