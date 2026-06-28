España se estrena con un empate en el Europeo ante una Suiza letal al contragolpe

La selección española sub-19 femenina comenzó la defensa de su título europeo con un empate (2-2) frente a Suiza en el Estadio Asim Ferhatović Hase, en un partido que dominó de principio a fin, pero en el que la falta de acierto y un penalti en los minutos finales le impidieron sumar los tres puntos.

La Roja monopolizó la posesión, generó más ocasiones y disparó más veces entre los tres palos que su rival. Sin embargo, el conjunto helvético volvió a demostrar una de sus principales virtudes, la misma que le permitió eliminar a Inglaterra para clasificarse para la fase final: aprovechar al máximo las transiciones. La estadística reflejó a la perfección el guion del encuentro. Mientras España acumuló el balón y las llegadas, Suiza apenas necesitó tres remates a puerta para marcar dos goles y rescatar un valioso empate.

España tuvo que reaccionar hasta en dos ocasiones.

Suiza golpeó primero, pero Ainoa Gómez respondió apenas un minuto después con el empate. Ya en la segunda mitad, la delantera volvió a aparecer para culminar de cabeza un centro de Rosalía Domínguez y firmar su doblete, un tanto que parecía encaminar la victoria española. Sin embargo, cuando el partido entraba en su recta final, un penalti permitió a las suizas establecer el definitivo 2-2.

"Estoy muy contenta por ayudar al equipo, aunque el resultado haya sido un poco frustrante", reconoció Ainoa tras el encuentro. La autora del doblete destacó también la conexión que mantiene con Celia Segura y Rosalía Domínguez, autoras de las dos asistencias. "Me encuentro muy cómoda con ellas. Jugamos juntas en el Barça y conectamos muy bien", explicó.

Pese al empate, el mensaje dentro del vestuario es de tranquilidad. "No hemos podido marcar los suficientes goles, pero estamos contentas con el juego. Queda mucho torneo y dos partidos de la fase de grupos que iremos a muerte a ganar", aseguró la goleadora. La delantera también reconoció que disputar el encuentro a las dos de la tarde exigió un esfuerzo añadido. "Ha sido duro, pero nos tenemos que acostumbrar".

Aznar, satisfecho

El seleccionador, David Aznar, hizo una valoración muy similar. Para el técnico, la diferencia estuvo únicamente en la eficacia. "No hemos hecho gol en todas las situaciones que hemos generado. Hemos tenido el control del partido y suficientes ocasiones, pero el fútbol es así. Siempre existe la posibilidad de que te empaten. Estamos tranquilos porque el equipo ha dado una buena imagen", afirmó.

Aznar también destacó que el cuerpo técnico había preparado el partido sabiendo el peligro que suponían las transiciones de Suiza. "Es un equipo muy bueno en esas acciones y creo que hemos controlado casi todas las que han tenido", explicó.

Una idea que compartió la guardameta Laia López, quien señaló que precisamente esas transiciones fueron el aspecto que más complicó el encuentro para España. "Sabíamos que era un equipo rápido y ahí es donde más nos ha afectado. Pero estamos tranquilas, es el primer partido y vamos con todo", comentó.

La capitana, Irune Dorado, también puso el foco en la falta de acierto de cara a portería. "Hemos llegado muchas veces y tenemos que materializar esos tiros. Esto nos servirá de ayuda para los siguientes partidos. Tenemos muy buena actitud y estamos preparadas para todo lo que venga", aseguró.

Noticias relacionadas

España dejó escapar dos puntos en un estreno en el que fue claramente superior, pero mantiene intactas sus opciones de alcanzar las semifinales. La imagen fue la de un equipo dominador y fiel a su estilo, aunque el debut también dejó una advertencia: en un Europeo tan corto, perdonar las ocasiones puede salir muy caro.