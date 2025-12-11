España cierra el año como número 1 del mundo

Desde que se publicara la anterior clasificación, ya han pasado cuatro meses de competiciones continentales y clasificatorios para la Copa Mundial Femenina de la FIFA que han traído algunos movimientos en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola.

La actual campeona del mundo, España (1.ª, +1), revalidó su título en la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, lo que le vale para seguir líder de la clasificación tras volver a lo más alto en la anterior edición de agosto.

En la final de ese torneo continental superó a Alemania (3.ª, +2), que protagoniza la mayor subida entre las diez primeras. Entre medias, Estados Unidos (2.ª, sin cambios), que venció a Italia en sendos amistosos disputados en el último periodo internacional, pero que perdió ante Portugal en un duelo celebrado en octubre.

En el top 10, donde ha habido bastantes movimientos, destaca la caída de Suecia (5.ª, -2), víctima de España en las semifinales de la Liga de Naciones, además de Francia (7.ª, -1) y Canadá (10.ª, -1), mientras que las subidas llegan por parte de Brasil (6.ª, +1), anfitriona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, y la RDP de Corea (9.ª, +1).

Entre las subidas más destacadas en la clasificación aparecen tres selecciones de diferentes continentes que logran un ascenso de 16 puestos: Nicaragua (96.ª, +16), Burkina Faso (118.ª, +16) y Samoa Estadounidense (137.ª, +16). Esta última es la responsable de dos de las tres mayores sorpresas de los últimos meses, al derrotar tanto a las Islas Cook como a Tonga y sumar más de 63 puntos, más que cualquier otro país desde la última clasificación.

Por su parte, Paraguay (46.ª, -5) pierde cinco puestos y protagoniza la principal bajada entre las 50 mejores selecciones. A continuación, en el aspecto negativo destacan Mali (85.ª, -6) y Egipto (101.ª, -6), que pierden seis posiciones, además de India (67.ª, -4), Camerún (70.ª, -4) y las Islas Salomón (77.ª, -4), que caen cuatro.

Dos selecciones africanas, Chad y Libia, entran por primera vez en el ranking tras enfrentarse entre sí y contra Túnez. Este suceso eleva el número de federaciones miembros de la FIFA que figuran en la clasificación a la cifra récord de 198. Finalmente, cabe destacar que Polonia (24.ª), Venezuela (42.ª), Cabo Verde (119.ª) y Arabia Saudí (161.ª) logran su mejor clasificación histórica.