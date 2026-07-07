España arrolla a Suecia y jugará su quinta final consecutiva de la Eurocopa sub-19

La selección española sub-19 femenina ya está donde acostumbra. Las de David Aznar derrotaron con autoridad a Suecia (3-0) en las semifinales de la Eurocopa y pelearán este viernes por levantar su quinto título continental consecutivo, después de una actuación en la que apenas dieron opción a su rival.

España dejó claro desde el pitido inicial quién iba a llevar el peso del encuentro. Lo hizo sobre el césped y también en la grada, teñida de rojo por los familiares y aficionados españoles, que no tardaron en hacerse escuchar con el repertorio que une a todos.

El dominio tuvo premio muy pronto. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Alba Cerrato aprovechó una asistencia de Rosalía para abrir el marcador con un remate certero. La delantera del Sevilla firmaba así su cuarto gol del campeonato, después de haber visto portería en todos los encuentros disputados salvo en el debut. La Roja monopolizaba la posesión y transmitía la sensación de tener el partido bajo control desde el inicio.

Otra de las notas positivas fue el regreso de Irune Dorado, que volvía al once tras el susto sufrido en el encuentro ante Islandia y después de perderse el compromiso frente a Austria.

Suecia apenas encontraba la manera de inquietar a una España muy sólida, que siguió buscando ampliar la ventaja. En el 60, Rosalía firmó el segundo con un potente disparo que entró tras una asistencia de Irune Dorado. Solo cuatro minutos después, Ainoa Gómez apareció de cabeza para hacer el 3-0 tras un nuevo servicio de Rosalía.

Con la eliminatoria completamente encarrilada, el encuentro transcurrió sin sobresaltos para las de David Aznar, que administraron la ventaja con solvencia hasta el pitido final.

Disfrutar de la experiencia

Al término del encuentro, Alba Cerrato destacó el trabajo colectivo por encima de su aportación goleadora. «Cuando he tenido un minuto he intentado disfrutar y sacar mi mejor versión», explicó la atacante, que descartó que el tanto tempranero decidiera el choque. «Los partidos duran 90 minutos. Es verdad que un gol tan pronto te da ese subidón, pero hemos seguido trabajando para hacer dos más».

La sevillista también quiso poner el foco en el grupo cuando fue preguntada por el recuerdo que espera llevarse de este campeonato. «La unión que tenemos todas. Somos una familia, somos hermanas y hemos creado un grupo maravilloso y un gran equipo». Sobre la final, evitó elegir rival y aseguró que «es un equipo con mucha ambición, pero quien se ponga por delante creo que haremos un buen papel. Trabajaremos de cara a ese partido».

David Aznar también quiso reconocer el nivel mostrado por sus futbolistas. «Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil. Hay que darle mucho mérito a lo que han hecho las jugadoras hoy. Estoy súper contento por ellas porque se lo merecen», afirmó el seleccionador.

El técnico aseguró que confiaba plenamente en la respuesta de su equipo en una cita de esta magnitud. «Yo sabía que en estos momentos no iban a fallar. Tienen mucha experiencia para que en estos partidos den su mejor versión. Hoy lo hemos hecho, llegamos con muy buenas sensaciones a la final y vamos a pelearla». Sobre el último obstáculo del torneo, fue claro: «Será difícil, pero vamos a dar nuestra mejor versión».

España tendrá ahora la oportunidad de seguir agrandando una generación que no deja de hacer historia. El próximo viernes buscará conquistar su quinta Eurocopa sub-19 consecutiva y confirmar, una vez más, el dominio del fútbol femenino español en la categoría.