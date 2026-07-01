España arrolla a Islandia y acaricia las semifinales del Europeo sub-19

España dio un paso de gigante hacia las semifinales del Europeo femenino sub-19 tras imponerse con autoridad a Islandia en un partido que resolvió antes del descanso. El conjunto de David Aznar firmó una goleada convincente (4-0), recuperó las mejores sensaciones y afrontará la última jornada con la clasificación prácticamente asegurada y con el liderato del grupo como gran objetivo.

España monopolizó la posesión y comenzó a generar ocasiones hasta encontrar el premio. El primer gol llegó en el minuto 19. Celia Segura abrió el marcador tras una asistencia de Alba Cerrato, dando inicio a un vendaval ofensivo del que Islandia ya no pudo recuperarse. Apenas un minuto después, Cerrato volvió a rozar el gol, aunque su intento no encontró portería.

El segundo tanto sí llegó poco después. En el minuto 22, Rosalía aprovechó un pase de Adriana Folgado para ampliar la ventaja, y la atacante del FC Barcelona volvió a aparecer en el minuto 30 con un potente disparo tras una asistencia de Emma Moreno para firmar su doblete.

Sentencia definitiva

Antes del descanso todavía hubo tiempo para un cuarto gol. Alba Cerrato, que regresaba a la competición tras dos meses de ausencia por una fractura de radio sufrida durante un entrenamiento, puso el broche a una primera mitad prácticamente perfecta para España. Islandia apenas inquietó la portería española, salvo un tímido acercamiento en el tiempo añadido, y se marchó al vestuario consciente de que la remontada era una misión casi imposible.

"Después de dos meses sin competir me siento muy bien. Estoy muy contenta y orgullosa de todo el equipo", explicó Cerrato tras el encuentro. La delantera también destacó sus sensaciones en su debut en el torneo: "Muy contenta. Desde el primer momento el míster me dio confianza y, junto con todo el cuerpo técnico, me he sentido muy arropada y muy a gusto". Sobre el objetivo del equipo fue contundente: "Siempre es competir y quedar primeras de grupo".

La segunda parte tuvo un ritmo mucho más pausado. España siguió controlando el balón y jugando instalada en campo rival, aunque ninguno de los dos equipos consiguió generar ocasiones claras de peligro. Con el resultado decidido, el conjunto español administró la ventaja sin sufrir.

Dorado, lesionada

La única nota negativa de la tarde fue la lesión de la capitana Irune Dorado, que tuvo que pedir el cambio tras recibir una dura entrada. David Aznar se mostró prudente al término del partido. "En principio está muy dolorida. Ha sido una entrada muy dura, pero parece que está estable. Creo que ha sido más el susto. Lo valoraremos con los servicios médicos y mañana tendremos más información".

Más allá del resultado, el seleccionador valoró especialmente la reacción de su equipo tras el empate de la primera jornada. "Necesitábamos un partido como este para recuperar sensaciones. Sabíamos que la competición se iba apretando y ya no podíamos dejarnos más puntos". Además, destacó la profundidad de la plantilla: "Hemos visto a jugadoras que todavía no habían debutado en el torneo. Tenemos un banquillo con mucho talento y cualquiera puede ayudar en cualquier momento".

"Necesitábamos goles"

Una de las protagonistas del encuentro, Celia Segura, también insistió en la importancia del triunfo. "Necesitábamos este partido. Necesitábamos meter goles. Teníamos que mejorar tanto de cara a portería como defensivamente y lo hemos hecho. Tenemos plena confianza en el equipo y sabemos de lo que somos capaces". Sobre el estado de la capitana, la defensa reconoció que el vestuario espera que todo quede en un susto. "Es una pieza muy importante para nosotras, confiamos mucho en ella y ojalá haya quedado solo en eso".

España afrontará ahora la última jornada ante Austria el próximo sábado, con la clasificación a semifinales prácticamente en el bolsillo y con la intención de cerrar la fase de grupos con pleno de victorias. "No miramos a nadie. Desde el principio queríamos ganar los tres partidos del grupo y esa sigue siendo nuestra intención", concluyó Aznar.