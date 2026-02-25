España arranca el camino más ilusionante: objetivo, Mundial 2027

La selección española femenina ya está en Las Rozas para empezar a preparar el torneo más ilusionante que aparece en el horizonte, el Mundial que se celebrará en Brasil en 2027.

España defenderá título, tras el campeonato obtenido en Australia en 2023.

Las jugadoras de Sonia Bermúdez están desde este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para iniciar el camino hacia Brasil 2027.

Salma, a su llegada a Las Rozas / David Aliaga/RFEF

Las dos primeras rivales que aparecen en el camino son Islandia y Ucrania.

España jugará el martes 3 de marzo, a las 19 horas en Castalia, frente a Islandia y el sábado 7, a las 18 horas, en Antalya (Turquía), ante Ucrania.

España está encuadrada en la Liga A, Grupo A3 junto a Inglaterra, Islandia y Ucrania. Solo la primera clasificada obtendrá billete para el Mundial.

La convocatoria de Sonia Bermúdez la forman las siguientes 25 jugadoras:

Guardametas

Adriana Nanclares

Misa Rodríguez

Enith Salón

Defensas

Laia Codina

María Méndez

Ona Batlle

Olga Carmona

Jana Fernández

Lucía Corrales

Sandra Villafañe

Aiara Agirrezabala

Martina Fernández

Centrocampistas

Patri Guijarro

Alexia Putellas

Mariona Caldentey

Vicky López

Clara Serrajordi

Fiamma Benítez

Delanteras