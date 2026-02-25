Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Femenino

España arranca el camino más ilusionante: objetivo, Mundial 2027

La selección se concentra en Las Rozas para preparar los dos primeros partidos de clasificación, ante Islandia y Ucrania

Alexia, a su llegada a la concentración

Alexia, a su llegada a la concentración / David Aliaga/RFEF

Javier Giraldo

Javier Giraldo

La selección española femenina ya está en Las Rozas para empezar a preparar el torneo más ilusionante que aparece en el horizonte, el Mundial que se celebrará en Brasil en 2027.

España defenderá título, tras el campeonato obtenido en Australia en 2023.

Las jugadoras de Sonia Bermúdez están desde este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para iniciar el camino hacia Brasil 2027.

Salma, a su llegada a Las Rozas

Salma, a su llegada a Las Rozas / David Aliaga/RFEF

Las dos primeras rivales que aparecen en el camino son Islandia y Ucrania.

España jugará el martes 3 de marzo, a las 19 horas en Castalia, frente a Islandia y el sábado 7, a las 18 horas, en Antalya (Turquía), ante Ucrania.

España está encuadrada en la Liga A, Grupo A3 junto a Inglaterra, Islandia y Ucrania. Solo la primera clasificada obtendrá billete para el Mundial.

La convocatoria de Sonia Bermúdez la forman las siguientes 25 jugadoras:

Guardametas

  • Adriana Nanclares
  • Misa Rodríguez
  • Enith Salón

Defensas

  • Laia Codina
  • María Méndez
  • Ona Batlle
  • Olga Carmona
  • Jana Fernández
  • Lucía Corrales
  • Sandra Villafañe
  • Aiara Agirrezabala
  • Martina Fernández

Centrocampistas

  • Patri Guijarro
  • Alexia Putellas
  • Mariona Caldentey
  • Vicky López
  • Clara Serrajordi
  • Fiamma Benítez

Delanteras

  • Athenea del Castillo
  • Claudia Pina
  • Eva Navarro
  • Salma Paralluelo
  • Edna Imade
  • Ornella Vignola
  • Inma Gabarro

