El escándalo con el VAR en la semifinal de la Supercopa entre Barça y Atlético

No hay edición de la Supercopa que no venga acompañada de escándalo en polémica. Y esta no ha sido para menos. Al término de la primera semifinal, el CTA emitió un comunicado para explicar que el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid "no pudo contar con la tecnología del videoarbitraje hasta el minuto 70 del encuentro debido a problemas técnicos de Mediapro, empresa proveedora de este servicio, con el procesado de las imágenes".

El Comité Técnico de Árbitros, así, pidió "disculpas por este incidente que le es ajeno y ha exigido las correspondientes explicaciones a la empresa sobre este problema tecnológico" y manifestó que exigirá a Mediapro "todos los trabajos y pruebas técnicas para garantizar que el VAR esté plenamente operativo para la segunda semifinal entre el Real Madrid y la Real Sociedad"

Durante este tiempo solo hubo dos acciones en las que pudo intervenir el VAR: dos posibles penaltis para el Barça (uno de Lloris sobre Alexia y otro de Moraza sobre Brugts, bastante claro)