Aintzane Encinas: "La Real Sociedad siempre apostó por el fútbol femenino, ojalá todos los clubes lleguen al nivel del Barça"

Aintzane Encinas (Donostia, 1988) vive en un sueño que ya cumplió, pero en el que sigue proyectándose. El de ser futbolista profesional, algo que logró con la Real Sociedad, de la que es una leyenda. Es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta 'txuri-urdin': 344 ocasiones. El club de su vida, donde ahora ejerce de representante institucional, después de ser protagonista en éxitos como la Copa de la Reina de 2019.

Entrenadora, directora técnica, embajadora de LaLiga... Los múltiples roles que ha desempeñado convergen en la Fundación Tximist, que toma el nombre del readaptador físico de la Real Sociedad fallecido en 2016, que bautizó la copa internacional que cada año celebra la organización. Bajo el paraguas de la misma, Aintzane Encinas presentó en el World Football Summit la campaña #Skipthebarriers, que convierte las barreras de entrenamiento en un recordatorio físico de los obstáculos que muchas niñas y mujeres siguen encontrando para jugar y progresar en este deporte.

Estas barreras, construidas con frases discriminatorias, como “el fútbol no es para señoritas”, “el fútbol femenino es aburrido” o “el fútbol femenino no es ni fútbol ni femenino”, representaron los estereotipos que el fútbol debe superar para avanzar hacia una práctica más igualitaria, inclusiva y justa. Sobre estas cuestiones, así como el futuro de la Liga F o la nueva selección de Sonia Bermúdez, conversa con SPORT.

Pregunta. Después de toda una vida vinculada a la Real Sociedad, tanto como jugadora entrenadora y ahora embajadora, decides crear la Fundación Tximist. ¿Cómo surge la idea?

Respuesta. Empezamos en 2016 con un torneo, la Tximist Cup, que se ha vuelto internacional con los años. Vamos a hacer ya diez años. Le quisimos dar el nombre de una persona que fue muy especial para la Real Sociedad, Tximist, y con ello generar oportunidades para las niñas y para las mujeres. Al final yo vengo de haber sido futbolista o entrenadora. Por tanto, de ver la necesidad que hay de personas formadas, de seguir generando referentes y oportunidades para muchas niñas, tanto a nivel nacional como internacional. De ahí viene un poco la iniciativa. Estoy viviendo mi sueño de niña. Soñaba con jugar contra las mejores y tener a las mejoras entrenadoras. Hoy en día cumplo ese sueño que tuve y quiero que el resto de niñas también lo vivan.

P. ¿Cómo es posible que todavía estemos en la fase de 'Skip the Barriers' ("Salta las Barreras")? Es decir, saltando prejuicios, cuando ese punto debería estar superado en un fútbol femenino que va camino de consolidarse como industria.

R. Sí, además es una industria que cada vez genera más recursos. Lo que pasa es que todavía quedan esas situaciones, esas barreras que las mujeres tenemos que vivir por ser mujeres. La campaña es una representación de eso: que a nivel nacional se está superando muchísimo, que todavía queda, y que a nivel internacional está todavía en un punto muy lejano a lo que vivimos aquí. Hemos utilizado a Irene Paredes, jugadora del Barça y de la selección, para reflejar que las barreras se superan. Ella ha vivido muchos momentos en el fútbol y desafíos que ha superado. Por eso, se lo muestra a las niñas del vídeo. Vamos hacia adelante. Hay referentes para no quedarse ahí en lo que te puedan decir o en lo que te pueda frenar, sino en todo lo demás.

La acción de la Fundación Tximist que más impacto ha generado ha sido el torneo internacional. Al final, estamos hablando de que han pasado más de 20.000 jugadoras que han podido jugar en las mejores condiciones contra las mejores. Y después hemos lanzado también una iniciativa muy potente con un balón benéfico, que es The Equality Ball, que repartimos por todo el mundo para seguir generando la posibilidad y ese derecho que es jugar para las niñas, tanto a nivel nacional como internacional.

P. ¿Cómo superamos entonces los mensajes que hay en las barreras? Podemos leer: "El fútbol no es para señoritas”, “el fútbol femenino es aburrido” o “el fútbol femenino no es ni fútbol ni femenino”. Frases reales.

R. Por ejemplo, al fútbol le llaman el “deporte rey”, pero se refiere más al fútbol de hombres. Vamos a crear la “reina de los deportes”, que sea el fútbol jugado por mujeres, ¿por qué no? Tenemos una industria propia, cada vez con un crecimiento propio, más partners, más mujeres jugando… Vamos a ser también el “deporte reina”. A mí, personalmente, me gusta mucho más ver deporte femenino en general, porque tiene otro tipo de valores asociados y va a otro tipo de perfil de audiencia. Yo no hago comparaciones: somos deportes diferentes, con audiencias distintas. Puedes ver muchas más familias, niños, mujeres en el deporte femenino, en el fútbol femenino, que lo que se ve en el masculino. Entonces vamos a dirigirnos a nuestra audiencia real. Hemos tendido a hacerlo como se hace en el masculino, pero nuestro público son las familias y nuestro valor la cercanía. Otro perfil, que disfruta mucho de nuestro deporte también.

Aintzane Encinas, presidenta de la Fundación Tximist, junto a Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F. / WFS

P. ¿No os da la sensación de que las jugadoras habéis ido por delante de las instituciones?

R. Sí, esa es la sensación general. Al final ha habido que superar muchas cosas para poder llegar a la situación actual. Vamos encontrando aliadas y aliados en el camino que nos impulsan, pero es verdad que muchas veces esas instituciones han frenado la evolución. Ahora estamos en un momento de impulso, de creer de verdad, y eso es lo que venimos realmente a constatar: que se superen del todo esas barreras. Con esta campaña queremos que la gente chute por encima de ellas y forme parte, en directo, de la acción.

P. Cuando Aintzane Encinas empezó a jugar al fútbol no es que no hubiera barreras, es que no había ni suelo donde poner esas barreras.

R. La evolución ha sido enorme. Cuando empecé, lo hice con chicos. Esa es una de las grandes evoluciones: una niña que quiera jugar y que no quiera hacerlo con chicos puede hacerlo. Después la ropa, las condiciones económicas, las instalaciones… Ya no solo las condiciones, sino poder dedicarme a ser futbolista, a pensar en fútbol, no a pensar en que tengo que hacer cien mil trabajos y después ser futbolista. Esa es una evolución muy grande.

P. ¿Cómo valoras el último convenio colectivo aprobado para el fútbol femenino?

R. Yo la última negociación no la viví. Estuve más presente en el primer convenio colectivo. Creo que, al final, la consecución de haber hecho eso como país, de ser pioneras en tener un convenio, ya fue un paso enorme, porque no había ninguna regulación. Ese era el gran talón de Aquiles: que nunca hubiera una regulación para que tuviéramos un reconocimiento como profesionales de este deporte. Se están consiguiendo muchas cosas y ojalá que las futbolistas, en este caso del mundo profesional, solo tengan que pensar en eso.

Los mensajes que se exhibieron dentro de la campaña 'Skip the Barriers' en el World Football Summit. / NICCOLO GUASTI / WFS

P. Estando tú en la Real Sociedad vivís en el campo el último descenso del Barça femenino, en la 2006/2007, pero recientemente el equipo del que sigues siendo representante ha logrado lo que parecía increíble: dejar a cero al conjunto azulgrana y ganarle.

R. Han cambiado muchas cosas, y sobre todo ha cambiado el proyecto de los clubes. La Real Sociedad es un club que ha apostado siempre por el femenino. Los clubes que hoy en día están y el Barça, la apuesta que hace hoy en día es enorme. Ojalá alcancemos todos los clubes de la Liga F el nivel al que ha llegado el Barça en todos los sentidos.

P. Hay un debate abierto ahora mismo en el fútbol femenino español, sobre todo después de la salida de determinadas jugadoras a otros países como Inglaterra. ¿Deben los equipos comprar o generar el talento?

R. Creo que el éxito está en el balance de las dos cosas. Por un lado, que el talento que tienes se quede, que es complicado, porque hoy en día el mercado se está moviendo bastante. Por otro, que las academias sigan haciendo un trabajo excepcional. Nosotras, en la Real Sociedad, hablamos de ser lo mejores posibles de lunes a viernes, y eso aplica para todas las estructuras, tanto del femenino como del masculino. Tenemos jugadoras como Aiara Agirrezabala, que debutó con 16 años en Primera División. ¡Y de qué manera! Ese es un gran ejemplo del talento que tenemos en España y de lo bien que se está trabajando en las canteras. El nivel de la selección española es tan alto porque los clubes apuestan por sacar adelante e invertir en jugadoras. Los equipos de fuera miran a la Liga F , y se llevan a muchas jugadoras. Eso quiere decir que estamos generando mucho talento en todas las categorías.

P. Hablando de la selección española, ¿cómo destacas su papel en el desarrollo del fútbol femenino?

R. Que estén ahí arriba, habla mucho de lo que son los clubes, las estructuras y la evolución de nuestro fútbol. El efecto es muy grande. Muchas niñas quieren ser futbolistas. He visto en encuestas que es la segunda profesión que quieren ser hoy en día. Hace años era impensable que te lo plantearas. Esas referentes han generado esa ilusión por llegar a ser lo mismo que ellas. Al final, de alguna manera, la influencia y el impacto es enorme en todo. Ganar un Mundial siempre genera un golpe de efecto.

La 'Equality Ball', otra de las iniciativas de la Fundación Tximist. / NICCOLO GUASTI / WFS

P. Aunque el Mundial se vio opacado por el 'caso Rubiales'...

R. Ojalá que el impacto en los medios fuese un reconocimiento de otro tipo, pero las consecuencias del mismo están ahí. Es un impacto que cambia vidas. Ha sido brutal para instituciones, clubes y todas las entidades. Nos tenemos que poner a la altura. Tenemos que estar a la altura del equipo que tenemos o de las jugadoras que vienen. Ese ha sido el gran mensaje, el de estar a la altura. Porque si somos campeonas del mundo, es que tenemos el talento para ello. Entonces tenemos que tener a instituciones que también sean campeonas del mundo.

P. ¿Cómo ves la nueva era de Sonia Bermúdez tras el final de la etapa de Montse Tomé?

R. Hay un reto bonito por delante. El ser favoritas ya supone un reto también. Entonces, veo la ilusión de las jugadoras de seguir manteniéndose como número uno, algo que ya hemos alcanzado. La idea es que se generen cosas buenas e ilusionantes para las futuras generaciones. Sobre Sonia Bermúdez, creo que hay que dar oportunidades. De eso hablamos en la Fundación Tximist siempre. Sonia tiene una trayectoria como futbolista muy potente, tras haber jugado muchos años en los mejores equipos. Y también estamos hablando de una formación que te habilita para ser entrenadora. En masculino o en femenino, siempre hay un cuestionamiento de “quién lo haría mejor”. Vamos a dejar trabajar y ver cómo funciona.

P. Y a pesar de todos los vaivenes, lo cierto es que hemos normalizado, con Aitana y Alexia, pero también con sus compañeras candidatas, que el Balón de Oro sea para españolas.

R. Es curioso que hayamos normalizado que dos jugadoras de la Liga F sean Balón de Oro. Para que luego digan que se está yendo todo el talento. Alexia ha ganado tres títulos consecutivos y Aitana, dos. Estamos hablando de que nuestra liga es muy potente y de que no debemos normalizar lo extraordinario. Que se quede lo extraordinario, que lo sigamos viendo como tal, porque lo es. Y que desde fuera nos miren con admiración. Tenemos que seguir valorando y admirando el talento que tenemos.