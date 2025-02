La entrenadora del Chelsea, sobre su relación con su mujer y asistente: "Todavía no nos sentimos cómodas"

Después de cuatro exitosas temporadas al frente del Olympique de Lyon femenino, la veterana Sonia Bompastor ha tomado este curso las riendas del Chelsea, iniciando un nuevo proyecto. Un camino que ha emprendido junto a su asistente, Camille Abily, quien también es su pareja sentimental desde hace años. Una relación que en ciertos momentos de su carrera mantuvieron en secreto y de la que ahora hablan abiertamente, rompiendo muchas barreras.

Bompastor ha repasado todas las visicitudes de su carrera y de su relación con Abily en una autobiografía que se ha presentado este miércoles y que tiene como título "Une vie de foot". "Pensé que era un buen momento para dejar una huella en mis hijos", explica la entrenadora del Chelsea en una entrevista concedida a 'L'Èquipe' junto a su pareja, con la que tiene cuatro hijos. Para Bompastor, la idea de escribir su historia surgió de una propuesta de Farid Haroud, a quien ya conocía de algunos documentales, una persona que le inspiró confianza. Abily, por su parte, se mantuvo al margen de la decisión. "Hablar de nuestra vida privada no es lo que preferimos, no es lo que yo prefiero. Nos gusta quedarnos en el fútbol. Pero estoy de acuerdo con ella: también es un legado para nuestros hijos", explica en la entrevista al rotativo francés.

Aunque ambas reconocen que la idea principal del libro no era inspirar y servir de ejemplo, la idea de que pueda servir a otros es un plus añadido que a ellas les hubiera gustado tener cuando eran unas niñas. "Desafortunadamente no tuvimos un modelo femenino a seguir", explica Camille, quien cree firmemente en la importancia de transmitir que, "aunque seamos mujeres, aunque tengamos hijos, también somos capaces de tener puestos de responsabilidad y de asumir estos dos proyectos a la vez sin tener que elegir..".

Bompastor recuerda que a la hora de escribir su autobiografía "lo primero que me resultó difícil fue recuperar toda la memoria. Farid tuvo que ayudarme mucho y Camille también". "Revelar mi vida en común con Camille, mi pareja, después -como digo en el libro- de estos 13 años de mentiras, es todavía hoy un tema sobre el que no nos sentimos del todo cómodas", confiesa la entrenadora apuntando que "somos bastante discretas y nos gusta tener una vida completamente normal".

"Nuestro modelo, desde muy pequeños, es una pareja, un hombre y una mujer. Crecer, sentirse atraída por una mujer, no saber qué está pasando, no entender lo que pasa, no tener las respuestas y también no tener gente a tu alrededor con quien puedas hablar del tema, no es fácil", explica la exinternacional francesa.

No trabajamos juntas porque somos pareja. Trabajamos juntos porque nos complementamos Camille Abily

Trece años de camino conjunto

La pareja empezó su relación hace ya más de una década, cuando eran jugadoras en activo "muy conocidas" en el Olympique de Lyon. "Ya estábamos muy involucrados en muchas cosas. No queríamos que fuera sólo eso. Ahora estamos trabajando juntas, pero tampoco será así por el resto de nuestras vidas. No trabajamos juntas porque somos pareja. Trabajamos juntos porque nos complementamos", responde Camille a la pregunta de por qué en su día no hicieron pública su relación.

Por su parte, Bompastor reconoce que "al final nos dimos cuenta de que mentir durante trece años era un secreto difícil de mantener. Mirando atrás y considerando nuestras diferentes experiencias, pensamos que deberíamos haber revelado esto desde el principio".

"Me dije que aunque algunos de mis seres queridos habían tomado mal la información, lo que yo quería era ser feliz con Camille, formar una familia con ella y tener hijos. Así que aún así me habría arriesgado. Y mala suerte para aquellos que no estaban contentos", afirma la entrenadora de las blues.

En cuanto a trabajar juntas, Camille afirmó "que es fácil". "Nos conocemos muy bien. Hay confianza. No tenemos filtro, podemos decirnos lo que pensamos", comenta la número dos, quien reconoce que aunque la "experiencia en el Chelsea es muy buena, me gustaría ser el número 1. Quiero experimentar esta adrenalina en el banquillo".

Un objetivo en el que Sonia la apoya totalmente. "Si eso sucede, viviremos en la misma ciudad. Quizás Sonia dirija una selección, yo un club o viceversa, eso sería posible. Lo importante es nuestra familia. Es esencial, pero nada es imposible en la vida", zanjó al respecto Bompastor.