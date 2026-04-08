Ema Modric, la heredera: campeona con el Milan a los 13 y siguiendo los pasos de Luka

La historia empieza a escribirse. Ema Modric, hija mayor de Luka Modrić, está destacando en el fútbol base del AC Milan. Con solo 13 años, la joven futbolista se proclamó campeona de la Copa Garino sub-13 disputada en Turín, donde fue una de las grandes protagonistas del torneo.

El conjunto ‘rossonero’ superó en semifinales al Inter Milan por 2-0 y se impuso después a la Juventus en la final para levantar el título. En los cuartos de final, Ema ya había dejado su huella al marcar en la victoria del Milan por 3-1 ante el US Sassuolo, una actuación que no pasó desapercibida.

Según informó el periodista Luca Bianchin (La Gazzetta dello Sport) en la prensa italiana, Luka Modric —actual jugador del Milan y excentrocampista del Real Madrid entre 2012 y 2025— encontró tiempo en la víspera del partido contra el Nápoles para animar a su hija. El croata siguió un fragmento del encuentro por FaceTime y celebró el éxito con la misma emoción que su esposa, Vanja, y sus otros hijos, Ivano y Sofía.

Antes de iniciar su etapa en Italia, Ema dio sus primeros pasos en España. Jugó en el Madrid CFF durante los años en los que su familia residía en Madrid. No pudo hacerlo en la cantera del Real Madrid, ya que el club blanco no cuenta con estructura femenina en categorías inferiores. El Madrid CFF, uno de los proyectos que más impulsa el fútbol base femenino y del que salió Vicky López rumbo al Barcelona, fue el escenario ideal para que comenzara a destacar con el balón.

Hace un par de años, el propio Luka Modric ya apuntaba maneras cuando habló sobre su hija en Artículo 14: “Es muy buena, va a ser mejor que papá, seguro”. Más allá del apellido, Ema quiere abrirse camino por sí misma. Su actuación en la Copa Garino es un primer aviso: no solo es la hija de Modric, también empieza a escribir su propia historia con el balón