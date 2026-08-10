Eglantina Zingg recibe el Premio Solidario Fundación Starlite 2026 por el impacto de su fundación Goleadoras

“En Goleadoras, las niñas aprenden que pertenecen, que su voz vale y que sus sueños sí son posibles”, afirma Eglantina Zingg.

El reconocimiento coincide con el 16º aniversario de la organización, que ha generado oportunidades para cerca de 10.000 niñas en América Latina, Asia y Europa.

La Fundación Starlite ha otorgado a Eglantina Zingg, fundadora de Goleadoras.org, el Premio Solidario Fundación Starlite 2026 en la categoría Transformación Social, en reconocimiento a su labor en favor del empoderamiento de las nuevas generaciones y, especialmente, de miles de niñas y jóvenes que, gracias a su visión, han encontrado en el fútbol una herramienta para transformar sus vidas.

La distinción fue entregada durante la XVII Gala Starlite Occident, celebrada en Marbella y presidida por Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas. Considerada una de las principales citas solidarias del verano europeo, la gala reúne cada año a destacados empresarios, líderes de opinión, artistas y personalidades internacionales comprometidos con la generación de oportunidades a través de proyectos educativos, sanitarios y sociales.

La Fundación Starlite ha querido reconocer la trayectoria de Zingg por haber convertido el fútbol en una herramienta de igualdad, liderazgo y empoderamiento para miles de niñas, así como por su compromiso con la transformación social a través del deporte. A través de Goleadoras, organización que celebra hoy su 16º aniversario, ha generado oportunidades para cerca de 10.000 niñas en América Latina, Asia y Europa, utilizando el deporte para fortalecer habilidades socioemocionales, fomentar el liderazgo y contribuir al desarrollo integral de niñas y jóvenes en contextos vulnerables.

Durante su intervención al recibir el premio, Zingg recordó los orígenes de la organización y la misión que la impulsa desde su creación. “Hace 16 años nació Goleadoras, una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a dar a las niñas de zonas vulnerables herramientas para su desarrollo socioemocional y que puedan anotar goles dentro y fuera del campo”, señaló. Asimismo, destacó que, mientras muchas personas privilegiadas hablan de segundas oportunidades, para muchas de estas niñas “la primera oportunidad es la que vale y es fundamental”.

La fundadora de Goleadoras explicó que el proyecto utiliza el deporte como una herramienta educativa para fortalecer valores y habilidades para la vida. “En Goleadoras aprenden a través del juego la perseverancia, la disciplina, el respeto, el juego limpio y a saber que pertenecen, que su voz vale y que sus sueños sí son posibles”, afirmó.

Zingg quiso compartir el reconocimiento con todas las personas que han contribuido al crecimiento de la organización durante estos años, incluyendo a las ‘goleadoras’, equipo, junta directiva, asesores, socios, patrocinadores, aliados, entrenadores, familias y voluntarios que han dedicado su tiempo y compromiso a la misión de Goleadoras.

En un emotivo cierre, dedicó el premio a su país, Venezuela, y a las familias afectadas por los recientes terremotos, reafirmando el compromiso de Goleadoras junto a Fútbol con Corazón, Venezuela Sin Límites y Unidos en Red para apoyar a las comunidades afectadas.

En esta edición, la Fundación Starlite distinguió también a Luisana Lopilato, Estrella Morente, Plácido Domingo, Enrique Riquelme y Jorge Neri, reconociendo trayectorias que reflejan un firme compromiso con la cultura, la solidaridad y el impacto social.

Noticias relacionadas

El Premio Fundación Starlite ha distinguido a lo largo de los años a destacadas personalidades internacionales como S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco, S.A.R. la Princesa Marta Luisa de Noruega, Carlos Slim, Deepak Chopra, Mia Farrow, Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, Juanes, Carlos Vives y Laura Pausini, entre otros.