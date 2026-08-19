EBRO M Automoción, nuevo patrocinador principal del FC Badalona Women

El FC Badalona Women y EBRO M Automoción, concesionario oficial de la marca EBRO, han cerrado un acuerdo por el que la compañía se convierte en patrocinador principal del club durante la temporada 2026/27.

El logo del concesionario lucirá en la parte frontal de la camiseta oficial de juego del primer equipo. Ambas entidades trabajarán además en la creación de contenidos y experiencias conjuntas a lo largo de la temporada para alcanzar nuevas audiencias y promover el fútbol femenino.

Con esta incorporación, EBRO M Automoción pasa a formar parte del grupo de partners del club, junto a Nike, Fever, Catapult, el Ayuntamiento de Badalona, BizAway o Quirónsalud Badalona

"EBRO M Automoción construye su presencia desde el territorio, con la mirada puesta en liderar nuestro sector. Por eso nos sentimos identificados con un proyecto como FC Badalona Women, y es un placer acompañarlo en una temporada clave para el club", afirma Conxi López, Gerente de EBRO M Automoción.

“Contar con el apoyo de EBRO M Automoción esta temporada refleja la confianza que genera este proyecto, y la dimensión que va adquiriendo con cada paso que damos. Nos ilusiona tener a nuestro lado a un partner que comparte la ambición con la que estamos construyendo el club”, afirma Pedro Iriondo, CEO del FC Badalona Women.

La temporada 2026/27 será la primera del club jugando en su ciudad, Badalona, en la costa mediterránea, con su estadio actualmente en proceso de renovación de cara a la nueva campaña: Vicky Losada (Bristol City Women), Txell Font (FC Barcelona), Lauri Requena (Granada), Mirari Uria (Real Sociedad), Izarne Sarasola (Nantes), Sheila Guijarro (Atlético de Madrid), Lucía Martines (DeporAbanca) y KaluChianyere (Levante UD).

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Conocido como ONA —ola en catalán—, el club construye su identidad a partir de su entorno urbano y costero. Las nuevas equipaciones local y visitante se inspiran en Badalona y el Mediterráneo, trasladando la conexión del club con el mar a su identidad visual.