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FÚTBOL FEMENINO

EBRO M Automoción, nuevo patrocinador principal del FC Badalona Women

La equipación del club lucirá el logo del concesionario en la parte frontal

La nueva equipación del FC Badalona Women

La nueva equipación del FC Badalona Women / FC Badalona Women

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SPORT.es

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El FC Badalona Women y EBRO M Automoción, concesionario oficial de la marca EBRO, han cerrado un acuerdo por el que la compañía se convierte en patrocinador principal del club durante la temporada 2026/27.

El logo del concesionario lucirá en la parte frontal de la camiseta oficial de juego del primer equipo. Ambas entidades trabajarán además en la creación de contenidos y experiencias conjuntas a lo largo de la temporada para alcanzar nuevas audiencias y promover el fútbol femenino.

Con esta incorporación, EBRO M Automoción pasa a formar parte del grupo de partners del club, junto a Nike, Fever, Catapult, el Ayuntamiento de Badalona, BizAway o Quirónsalud Badalona

"EBRO M Automoción construye su presencia desde el territorio, con la mirada puesta en liderar nuestro sector. Por eso nos sentimos identificados con un proyecto como FC Badalona Women, y es un placer acompañarlo en una temporada clave para el club", afirma Conxi López, Gerente de EBRO M Automoción.

“Contar con el apoyo de EBRO M Automoción esta temporada refleja la confianza que genera este proyecto, y la dimensión que va adquiriendo con cada paso que damos. Nos ilusiona tener a nuestro lado a un partner que comparte la ambición con la que estamos construyendo el club”, afirma Pedro Iriondo, CEO del FC Badalona Women.

La temporada 2026/27 será la primera del club jugando en su ciudad, Badalona, en la costa mediterránea, con su estadio actualmente en proceso de renovación de cara a la nueva campaña: Vicky Losada (Bristol City Women), Txell Font (FC Barcelona), Lauri Requena (Granada), Mirari Uria (Real Sociedad), Izarne Sarasola (Nantes), Sheila Guijarro (Atlético de Madrid), Lucía Martines (DeporAbanca) y KaluChianyere (Levante UD).

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Conocido como ONA —ola en catalán—, el club construye su identidad a partir de su entorno urbano y costero. Las nuevas equipaciones local y visitante se inspiran en Badalona y el Mediterráneo, trasladando la conexión del club con el mar a su identidad visual.

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