Dimite el presidente de la federación canadiense tras tensiones con la selección femenina

La selección femenina de Canadá y la federación llevaban meses viviendo tensiones, pero ha habido una gran escalada durante las últimas semanas Las jugadoras se declararon en huelga en forma de protesta pero la federación las obligó a jugar la She Believes Cup

Primera victoria para una selección femenina en pie de guerra por sus derechos: el presidente de la federación canadiense de fútbol, Nick Bontis, ha presentado su dimisión tras semanas de tensiones con las jugadoras. El caso de la selección femenina de Canadá no es aislado: la lucha por una mejora de las condiciones en el fútbol femenino y por conseguir la igualdad con las selecciones masculinas es algo transversal. Lo hemos vivido también con la retirada de la capitana de la selección francesa, Wendie Renard, y con el culebrón de 'las 15' en la selección española. Sin embargo, Canadá se ha convertido en la primera selección en lograr cambios.

Las futbolistas de la selección canadiense, que lograron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, llevaban alrededor de un año tratando de lograr mejoras en sus condiciones laborales. Las jugadoras pedían que la selección invirtiese en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda de este verano los mismos medios que habían invertido en la selección masculina para el Mundial de Qatar. A pesar de las protestas, las jugadoras no se sintieron escuchadas y emitieron un comunicado en el que anunciaron que se declaraban en huelga y se negaban a jugar la She Believes Cup, un prestigioso torneo previo a la Copa del Mundo.

Sin embargo, las futbolistas recibieron presiones por parte de la federación y, menos de 24 horas después del comunicado, anunciaron que sí participarían en la competición. Christine Sinclair, la capitana de la selección, fue muy clara a través de sus redes: "Para ser claras: se nos está obligando a regresar ya a los entrenamientos. Esto no ha terminado. Continuaremos luchando por todo lo que merecemos y ganaremos. Jugamos la She Believes Cup en forma de protesta".

To be clear. We are being forced back to work for the short term. This is not over. We will continue to fight for everything we deserve and we will win. The She Believes is being played in protest. https://t.co/1CmXU3CiYp