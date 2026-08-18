Día clave para saber dónde se verá la Liga F

Este miércoles 19 de agosto será un día clave para el fútbol femenino español. A poco más de una semana del inicio de la Liga F, se abrirán en el Consejo Superior de Deportes (CSD) los sobres depositados por los operadores interesados en los derechos audiovisuales de la competición y, posteriormente, se reunirá el Órgano de Control de los Derechos Audiovisuales para decidir sobre su adjudicación.

La primera ronda del proceso no terminó con la adjudicación de ninguno de los lotes. Según explican a SPORT fuentes de la Liga F, se recibieron varias ofertas de operadores tanto para los paquetes destinados al mercado español como para los derechos internacionales, pero ninguna alcanzó los precios de reserva establecidos y el Órgano de Control decidió no adjudicar los lotes.

El proceso entró entonces en una segunda ronda, una práctica habitual en este tipo de concursos que permite a las competiciones buscar ofertas económicas superiores antes de cerrar la adjudicación.

Los precios de reserva fijados para España son de cinco millones de euros por temporada para el lote 1, correspondiente a los derechos en cerrado, y de dos millones para el lote 2, destinado a la emisión en abierto. En el ámbito internacional, el lote A, también en cerrado, parte de los 800.000 euros por temporada, mientras que el lote B, en abierto, no cuenta con precio de reserva.

Varios grandes clubes, consultados por SPORT, no están preocupados por la situación y entienden que la ausencia de adjudicación en la primera ronda forma parte del propio proceso de comercialización de los derechos televisivos. La tranquilidad, eso sí, queda ahora pendiente de lo que suceda este miércoles con las nuevas ofertas.

La resolución de este miércoles servirá para conocer si las propuestas de los operadores permiten desbloquear la situación y definir finalmente dónde podrá verse la Liga F durante la temporada 2026/27.

Los clubes consideran la visibilidad uno de los elementos fundamentales para continuar haciendo crecer el fútbol femenino y apuestan por un modelo que combine las emisiones en abierto y en cerrado, como ya sucedió la pasada temporada. Entonces, DAZN ofreció los partidos en cerrado, mientras que TVE y las cadenas autonómicas emitieron encuentros en abierto.

La resolución llega con el inicio de la competición cada vez más cerca y con los clubes pendientes de conocer no solo dónde podrán seguir los aficionados los partidos, sino también qué ingresos audiovisuales podrán incorporar a sus presupuestos.