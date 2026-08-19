DAZN seguirá con la Liga F y TVE emitirá cuatro partidos por jornada en abierto

La competición femenina ha adjudicado este miércoles sus derechos audiovisuales para las próximas tres temporadas: DAZN ofrecerá los ocho encuentros de cada jornada en cerrado y TVE se queda con el paquete en abierto, con TV3 negociando para compartir algunas emisiones

La Liga F ya tiene nueva hoja de ruta televisiva para las próximas tres temporadas. El Órgano de Control de los Derechos Audiovisuales de la competición ha resuelto este miércoles la adjudicación de los derechos en España y Andorra después de analizar las ofertas presentadas en la segunda ronda del procedimiento.

El reparto mantiene a DAZN como principal operador de pago. La plataforma continuará ofreciendo la competición femenina y dispondrá de los ocho partidos de cada jornada en cerrado y en régimen de exclusividad, aunque cuatro de esos encuentros podrán emitirse también en abierto dentro del segundo lote de derechos.

Ese paquete en abierto ha sido adjudicado a Televisión Española, que podrá ofrecer cuatro encuentros de cada jornada. A su vez, TV3 negociará con TVE para compartir algunos partidos, siguiendo una fórmula similar a la utilizada durante la pasada temporada.

La decisión se ha tomado después de que este miércoles, a las 12.00 horas, finalizara el segundo plazo concedido por Liga F para presentar propuestas. La primera ronda había terminado sin que ninguna de las ofertas alcanzara las cantidades económicas fijadas inicialmente por la competición.

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Una segunda ronda decisiva

Liga F había establecido como referencia 5 millones de euros para el paquete de partidos en cerrado y otros dos millones para los derechos en abierto.

Al no alcanzarse esos objetivos en el primer plazo, el proceso entró en una segunda fase. Las nuevas propuestas fueron abiertas y analizadas en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) antes de que el Órgano de Control de los Derechos Audiovisuales adoptara la decisión definitiva durante la tarde.

El primer lote permitía adquirir los derechos para emitir los ocho encuentros de cada jornada en España bajo un modelo de pago, mientras que el segundo contemplaba la explotación de cuatro partidos por jornada en abierto.

DAZN mantiene así su apuesta por una competición que ya venía formando parte de su oferta en las últimas temporadas, mientras que la entrada de TVE garantiza una presencia importante de la Liga F en televisión en abierto.

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TV3 también entra en escena

La adjudicación amplía la ventana de exposición de la competición, con hasta cuatro partidos de cada jornada disponibles fuera de las plataformas de pago.

TVE se convierte de esta manera en la principal referencia televisiva en abierto de la Liga F, aunque el acuerdo incorpora también a TV3 en determinadas jornadas o encuentros. La televisión catalana deberá negociar ahora con la cadena pública estatal para concretar qué partidos podrá ofrecer.

Con el reparto decidido, Liga F pone fin a un proceso de adjudicación que necesitó dos rondas y define su mapa audiovisual para las tres próximas temporadas: DAZN mantendrá el control del paquete completo de la jornada y TVE asumirá una parte relevante de la difusión en abierto.