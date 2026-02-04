Cuartos Copa de la Reina 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa de la Reina abre el telón de los cuartos de final. Este miércoles 4 de febrero, cuatro equipos saldrán a escena en busca de los dos primeros billetes para la semifinal de la próxima ronda del torneo.

La ronda dará el pistoletazo de salida con un duelo de alto voltaje. Atlético de Madrid y Athletic Club se verán las caras en el Centro Deportivo Alcalá de Henares en un partido sin favoritos. Las colchoneras llegan en un mal momento de la temporada tras acumular hasta once partidos consecutivos sin conocer la victoria. Entre ellos, la dolorosa derrota contra el Real Madrid en Supercopa de España (3-1) o la contundente goleada del FC Barcelona (5-0). Algo mejor vienen las leonas, que vencieron 2-1 al Espanyol en el último partido de Liga y se encuentran en una posición cómoda de la tabla.

Unos minutos después de que arranque el partido arrancará el segundo partido de los cuartos de final. El Madrid CFF, que perdió su último partido de liga contra el Levante, recibirá al Costa Adeje Tenerife, que llega tras empatar 1-1 contra la Real Sociedad. Las blanquiazules son cuartas de la Liga F, aunque cuentan con el factor campo en contra en su intento de buscar las semifinales del torneo copero.

Una vez conocida la identidad de las dos primeras semifinalistas será el turno este jueves 5 de febrero de las dos eliminatorias restantes. El primer partido tendrá como protagonistas a la Real Sociedad y al Levante Badalona, mientras que el segundo será un auténtico partidazo: Real Madrid - FC Barcelona. El Clásico femenino acaparará todas las miradas este jueves y decidirá al último equipo semifinalista de esta Copa de la Reina 2025/26.

Como viene sucediendo en rondas anteriores, los cuartos de final de la Copa de la Reina se disputarán a partido único en el campo del equipo de menor categoría. En caso de que dos equipos pertenezcan a la misma división, ejercerá como local el conjunto cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa de la Reina?

Los cuartos de final de la Copa de la Reina se celebran entre el 4 y el 5 de febrero. Estos son los horarios de la las dos jornadas de competición:

Miércoles, 4 de febrero Atlético de Madrid - Athletic Club: 18:45 horas (CET)

Madrid CFF- Tenerife: 19:00 horas (CET) Jueves, 5 de febrero Real Sociedad- Levante Badalona: 19:00 horas (CET)

Real Madrid - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa de la Reina por TV y online?

En España, el Atlético de Madrid - Athletic Club se podrá seguir a través de Teledeporte. El Madrid CFF - Tenerife, por su parte, se televisará a través de TV Canaria.

El jueves será el turno del resto de eliminatorias. El Real Sociedad - Levante Badalona se seguirá a través de Esport3 y RFEF TV. El Real Madrid - FC Barcelona, para cerrar la jornada, se verá a través de Teledeporte.

