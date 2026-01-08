Crnogorcevic vuelve a Europa, el Arsenal apuesta por una gran promesa y se agita el mercado de invierno

El mercado de invierno del fútbol femenino europeo ha empezado con movimientos significativos y con nombres propios que vuelven a situarse en el foco. Uno de los regresos más destacados es el de Ana-Maria Crnogorcevic, que tras su etapa en Estados Unidos con el Seattle Reign vuelve al fútbol europeo. La exjugadora del Barça ha firmado por una temporada y media, hasta junio de 2027, con el Racing de Estrasburgo, en una Première Ligue que sigue reforzándose con perfiles de experiencia internacional.

Entre los grandes clubes, el Bayern ha sido uno de los más activos. El conjunto alemán ha decidido romper la cesión de Edna Imade en la Real Sociedad, que disputará su último partido en Liga F antes de regresar a Múnich a partir del 10 de enero. Además, el Bayern ha cerrado el fichaje de Bernadette Amani procedente del Costa Adeje Tenerife. En Inglaterra, el Arsenal ha apostado por futuro con la llegada de la joven promesa sueca Smilla Holmberg (19 años) desde el Hammarby IF.

La Women's Super League concentra buena parte del protagonismo del mercado. El Manchester United ha cerrado un doble refuerzo de primer nivel con Lea Schüller (procedente del Bayern) y Hanna Lundkvist, que llega desde el San Diego Wave. Además, el club ha ejecutado el año opcional de renovación en los contratos de Ella Toone, Elisabeth Terland, Lisa Naalsund y Gabby George. El Tottenham tampoco se ha quedado atrás, con los fichajes de Julie Blakstad (Hammarby) y Matilda Nildén, además de la cesión de Maika Hamano desde el Chelsea.

También se han producido movimientos relevantes en otros campeonatos. Gaby García ha dejado el Atlético de Madrid para fichar por el Club América mexicano, mientras que el Atlético ha reforzado su ataque con Priscila Cinchilla desde el Zenit. En los banquillos, Eder Maestre ha encontrado nuevo destino tras rescindir con el Tenerife y se convierte en el nuevo técnico del London City Lionesses.

Cesiones y rumores

El mercado también se ha movido a base de cesiones y cambios estratégicos: Frøya Dorsin pasa del Paris Saint-Germain a la Roma; Mara Alber sale cedida del Chelsea al Werder Bremen; y la Juventus ha dado salida a varias jugadoras: Krystyna Flis al Basilea, Estelle Cascarino al West Ham y Cristina Librán al Servette, en calidad de cedidas.

En clave española, el Costa Adeje Tenerife ha cedido a Milagros Martín al DUX Logroño, que además ha incorporado a Catalina Ongaro desde el Red Bull Bragantino. A nivel internacional, destacan la cesión de Jennifer Falk del Häcken al Liverpool, el traspaso de Jorelyn Carabalí del Brighton al Boston Legacy, y el movimiento de Ary Borges del Racing Louisville al Angel City FC.

Más allá de los fichajes, el mercado también deja renovaciones importantes. El Paris FC ha blindado a Clara Mateo y a Melween N’Dongala hasta 2029. Y de cara a lo que resta de enero, los rumores prometen más agitación: el Manchester City sigue de cerca a Sam Coffey (Portland Thorns, información de Tom Garry), el Bayern busca reforzar el centro del campo con Sjoeke Nüsken (Chelsea) y la delantera con Nicole Anyomi (Eintracht), mientras el futuro de Trinity Rodman sigue en el aire entre Estados Unidos y Europa