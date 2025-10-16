Convocatoria de la selección española femenina para las semifinales de Nations League: horario y dónde ver la rueda de prensa de Sonia Bermúdez

Este viernes a las 11.30 horas Sonia Bermúdez dará su lista para el doble enfrentamiento ante Suecia en semifinales de la UEFA Women's Nations League y, posteriormente, a las 12:30 comparecerá en rueda de prensa en el Salón Villalonga de las Rozas para responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Nueva era... ¿Regresos a la convocatoria?

Tras la dolorosa derrota en penaltis en la final de la Euro ante Inglaterra y el cierre de la etapa de Tomé en los banquillos, queda por ver si se abre una época de 'indultos' y de volver a ver viejas caras conocidas que no entraban en los planes del anterior cuerpo técnico, pues la propia entrenadora sufrió en sus carnes el desaparecer de las listas de la noche a la mañana cuando Vilda era seleccionador: "He echado de menos una llamada de teléfono", declaraba quien ahora deberá gestionar la vuelta de algunas ausencias tan sonadas en los últimos años.

Sonia Bermúdez presentada como seleccionadora nacional / RFEF

Nombres como el de Mapi León, Misa Rodríguez y sobre todo Jennifer Hermoso pueden regresar este viernes a la selección tras casos marcados por la polémica.

"Traeremos a las mejores, empezamos de cero", explicaba Sonia Bermúdez dando a entender que estas jugadoras puedan volver a vestir en este parón la camiseta de 'la Roja'. Incluso, el día de su presentación, hizo referencia directa a Hermoso: "no voy a descubrir a la máxima goleadora de la selección", comentaba antes de añadir que "cuando salga la lista hablamos". Todo invita a pensar que, tal y como la gran mayoría de la afición desea, la actual jugadora de Tigres volverá a una convocatoria después de ser apartada tras la polémica generada a raíz del beso no consentido de Luis Rubiales.

En el caso de Mapi León, la central del Barça no juega para España por decisión propia desde 2022, siendo una de las 15 jugadoras que renunciaron en su día a ir convocadas por la gestión de Jorge Vilda. En esta nueva etapa, con otra líder en el banquillo, está por verse si realmente ambos bandos son capaces de pasar página y la culer puede volver entrar en dinámica selección.

Por su parte, Monte Tomé declaró que Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, no era convocada en los últimos tiempos por motivos deportivos, pese a que hasta la irrupción de Cata Coll en el Mundial de 2023 era la titular.

Horario y dónde ver la convocatoria y rueda de prensa de Sonia Bermúdez

La Selección Española facilitará la lista de convocadas a las 11:30 a través de sus canales oficiales, mientras que la rueda de prensa de la seleccionadora comenzará una hora más tarde y podrá verse en RTVE Play y Teledeporte.