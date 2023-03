Claudia Zornoza da pistas sobre su futuro en el Real Madrid

“Siempre lo he dicho, soy madrileña y siento el club como cualquier aficionado que va al Di Stefano, doy todo de míi en cada partido", señala Zornoza quiere seguir de blanco: “La afición madridista quiere seguir animándome en el campo y yo quiero que lo sigan haciendo más temporadas”

Siete años es lo que lleva Claudia Zornoza junto a su patrocinador deportivo New Balance y ya es habitual que la marca cuente con la futbolista como foco principal para los lanzamientos. En esta ocasión, lo ha hecho para presentar la nueva colección primavera 2023 con la que New Balance propone “Hacer deporte a tu manera”. Durante la sesión, Zornoza ha podido responder a varias preguntas de actualidad y sobre su carrera en los terrenos de juego.

Pregunta.- Estamos en el mes de la mujer, es inevitable preguntarte: ¿cómo ves la evolución de los derechos de la mujer dentro del fútbol femenino?

Respuesta.- La verdad que todavía hay mucho camino por recorrer, pero es notable el crecimiento que se está viviendo en la evolución del fútbol femenino. En cuanto nos han dado visibilidad, la gente ha respondido y eso se ha visto en las gradas cada fin de semana.

P.- Debe ser bonito poder ser un referente para las niñas de hoy en día, ¿qué les dirías a todas ellas que sueñan con jugar en Primera división?

R.- Ya sabéis que los valores son muy importantes para mí y lo primero que les diría es que tuvieran humildad para trabajar cada día, que lo importante es llenarse de aprendizaje para conseguir sus sueños. Sin valores como el respeto, disciplina, constancia o compañerismo creo que es muy difícil llegar a conseguirlo.

P.- Está siendo una temporada exigente, ¿qué balance haces y cómo la compararías con la temporada anterior?

R.- Creo que el trabajo que estamos haciendo tiene mucho mérito, nos hemos adaptado muy rápido a todas las incorporaciones que hemos tenido durante estos años y hemos sabido afrontar la exigencia del equipo. Si lo comparo con la temporada anterior la verdad que hemos dado un gran salto a nivel físico, algo que se ha visto reflejado en los catorce partidos consecutivos invictos en liga.

P.- Hablemos de actualidad, hace unos días se jugó ante el Atlético de Madrid, ¿cómo viste el partido?

R.- Un derbi siempre es especial, fue un partido muy táctico. Creo que la primera parte nos costó un poco más, también mérito de nuestras rivales, pero en la segunda parte dominamos más nosotras, aunque faltó materializar las jugadas.

P.- Eres uno de los pilares fundamentales del equipo blanco, después de dos años en el club, ¿cómo te sientes?

R.- Me siento feliz y creo que eso se refleja en el campo. Desde que llegué al club, han sido meses de crecimiento personal y profesional que me han ayudado a mejorar como futbolista. Pienso que estoy en un buen momento, he superado mis expectativas y espero poder seguir disfrutando de esto mucho tiempo.

P.- Siempre decías que uno de tus sueños era jugar la Champions League con el Real Madrid, ¿qué meta te has marcado con tu club?

R.- Jugar la Champions es disfrutar de la máxima competición de clubes del mundo, creo que cualquier jugadora desea saltar al campo en un partido así. Mi meta a corto plazo es ganar la Copa de la Reina, es un sueño. A largo plazo, poder ganar la Champions.

P.- Tras más de 10 temporadas en primera división, debe ser muy bonito ver como los aficionados madridistas corean tu nombre y quieren seguir haciéndolo durante mucho tiempo, ¿qué les dirías?

R.- Siempre lo he dicho, soy madrileña y siento el club como cualquier aficionado que va al Di Stefano, doy todo de mi en cada partido y creo que eso ha hecho que mi unión con los madridistas sea tan buena. Ellos quieren seguir animándome en el campo y yo quiero que lo sigan haciendo durante más temporadas, así que solo puedo decir que ojalá pueda ser así.

P.- Es un secreto a voces decir que la Copa de la Reina ilusiona mucho, ¿os veis con opciones de llevaros este título?

R.- Estamos en un club ganador, así que nuestra meta siempre es poder llevarnos el título. Sinceramente, siempre que se tiene opciones de ganar un título es algo muy ilusionante y vamos a trabajar mucho para poder ganar.

P.- ¿Cuáles serán las claves para llevaros la Copa de la Reina?

R.- Ser conscientes de que los partidos van a ser muy complicados, tenemos que estar 100% concentradas. Es una competición que te lo juegas todo en 90 minutos, por lo que siempre es más complicado, pero es una oportunidad única para ganar el primer título en el Real Madrid y pasar a la historia del club.

P.- En el horizonte ya se empieza a ver el partido contra el FC Barcelona, ¿cómo ves al equipo para este partido? ¿Crees que esta temporada se ha dado un paso hacia delante en la lucha contra las blaugrana?

R.- Para ese partido aún falta tiempo. Nos centramos en cada partido semana a semana, aunque sabemos que será un encuentro complicado, creo que en la Supercopa demostramos el nivel que podemos dar e intentaremos sacar un buen resultado.

Para terminar, un test rápido para que puedan conocer una parte más personal de Claudia Zornoza:

¿Qué te saca una sonrisa y te pone de buen humor? Mi perro y estar satisfecha con mi entrenamiento.

¿Cómo te describirías en dos palabras? Constante y exigente conmigo misma, bueno y optimista (se ríe).

¿Qué otros deportes, a parte del fútbol, te gustan? Frontón, senderismo y pádel.

¿Cuál ha sido el viaje que más te ha gustado? México y Tailandia.

¿Qué aspectos te preocupan además del fútbol? Mi futuro profesional, mi familia y el cuidado del medio ambiente.

¿A quién dedicas tus goles? A mis abuelos y mi tío.

Cuando acabas un partido o entrenamiento, ¿quiénes son esas personas que te aconsejan y te ayudan a ser mejor? En el campo, el staff técnico con videos y feedback de los partidos, fuera del campo, sin duda mi familia, mi representante Sara y mi patrocinador deportivo.