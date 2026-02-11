The Athletic destapa las grietas internas del Chelsea tras la salida de Paul Green

La destitución de Paul Green como responsable del fútbol femenino del Chelsea fue mucho más que un movimiento estructural. Según revela The Athletic en un extenso artículo de Megan Feringa, Cerys Jones y Charlotte Harpur, su salida ha destapado una crisis interna profunda en el Chelsea, con escenas y decisiones que reflejan el desgaste de un proyecto que durante una década fue modélico en el fútbol europeo.

La noticia se comunicó internamente mediante un correo electrónico enviado a las 19:54 horas del lunes. Al menos una futbolista senior calificó de “vergonzoso” el procedimiento. Horas después, la capitana Millie Bright escribía en Instagram que estaba “absolutamente devastada”, mientras referentes del vestuario como Sam Kerr, Erin Cuthbert o Guro Reiten compartían mensajes públicos de apoyo a Green. La reacción evidenció el impacto de una decisión inesperada.

Green llevaba 13 años en el club y fue una figura clave en la construcción de un Chelsea hegemónico, siete veces campeón de la Women’s Super League. Sin embargo, The Athletic detalla que su salida es el punto final de meses de tensiones internas, marcadas por la creciente influencia de directivos procedentes del fútbol masculino, sin experiencia previa en el femenino, que fueron restándole autonomía en áreas como la planificación de la plantilla y el mercado de fichajes. El reportaje describe una estructura cada vez más burocratizada, con decisiones deportivas que deben pasar por “múltiples capas” y que han ralentizado operaciones clave. Una fuente citada por el medio resume el sentir interno con una frase contundente: “Están intentando arreglar algo que no estaba roto”.

Consecuencias deportivas

Las consecuencias ya se reflejan en el césped. El Chelsea ha encadenado dos derrotas consecutivas en liga por primera vez desde 2015, ha quedado prácticamente fuera de la lucha por el título y ha cerrado el mercado de invierno sin refuerzos pese a una grave crisis de lesiones y a tener varias jugadoras acabando contrato este verano. The Athletic explica que el club asumió internamente haber sobregastado en el mercado, pero en lugar de renovar la plantilla, el proyecto se ha estancado mientras sus rivales han recortado distancias.

Otro de los síntomas que señala el medio es la pérdida de claridad futbolística del equipo. Según diversas fuentes del vestuario y del club, durante la etapa de Emma Hayes muchas sesiones se dedicaban al aprendizaje de teoría táctica y comprensión del juego, una fórmula que permitía equilibrar calendarios exigentes y formar jugadoras capaces de tomar decisiones por sí mismas en el campo. El resultado era un equipo con gran capacidad de autoanálisis y autogestión durante los partidos.

Esta temporada, en cambio, ese énfasis se ha reducido. Las fuentes aseguran que Sonia Bompastor da por hecho que gran parte de la plantilla puede autogestionarse, lo que ha provocado lagunas de lectura del juego visibles en el césped. Las jugadoras más jóvenes necesitan indicaciones constantes, algo difícil de corregir en pleno partido y que obliga a las futbolistas con mayor jerarquía a asumir ese rol sobre el terreno de juego. “A veces olvidamos cómo jugar al fútbol. Con la calidad que tenemos y la que veo en los entrenamientos, no se está trasladando al partido”, reconoció Erin Cuthbert tras el 2-0 ante el Tottenham.

Aunque el club ha reforzado públicamente su confianza en Bompastor con una renovación hasta 2030, The Athletic concluye que la salida de Green reabre dudas profundas sobre la visión a largo plazo del Chelsea. Uno de los pilares que sostenían su hegemonía ya no está, y la sensación de control absoluto que definió al proyecto se resquebreja