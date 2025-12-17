Sorteo de la fase eliminatoria de la Women’s Champions League: formato, fechas y posibles rivales del Barça en cuartos

La UEFA Women's Champions League entra en su fase decisiva. Este jueves 18 de diciembre, a las 13.00 horas (HEC), se celebrará el sorteo de la fase eliminatoria, un acto clave que definirá todo el cuadro del torneo, desde los play-offs hasta la final que se disputará en Oslo.

El sorteo tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon (Suiza), y contará con los 12 equipos clasificados tras la fase liga, que han quedado confirmados al finalizar la última jornada de la fase liga este miércoles 17 de diciembre. A partir de este momento, la competición entra en modo eliminatoria y ya no hay margen de error.

El evento podrá seguirse en directo a través de UEFA.com y de la aplicación oficial de la UEFA Women’s Champions League, donde se irá dibujando el camino hacia el título.

Un formato que marca el destino desde la liguilla

El nuevo formato de la Champions femenina premia la regularidad. Los cuatro primeros clasificados de la fase liga acceden directamente a los cuartos de final, evitando una ronda extra que sí deberán disputar los equipos situados entre la quinta y la duodécima posición.

Estos ocho conjuntos se enfrentarán en una fase de play-offs eliminatorios, a doble partido, de la que saldrán los otros cuatro cuartofinalistas. El sorteo no será completamente abierto: los cruces estarán condicionados por la clasificación final en la liguilla.

En concreto, los equipos que terminen quintos y sextos se medirán a los clasificados en undécima y duodécima posición, mientras que los séptimos y octavos se enfrentarán a los conjuntos que acaben noveno y décimo. Los clubes que finalicen entre el quinto y el octavo puesto ejercerán como cabezas de serie y, en principio, disputarán el partido de vuelta en casa.

Cuartos, semifinales y un camino ya definido

Los cuartos de final quedarán también condicionados por la fase liga. Los equipos que terminen en las posiciones 1ª y 2ª, por un lado, y 3ª y 4ª, por otro, formarán las parejas de cabezas de serie y se enfrentarán a los ganadores de los play-offs, cuyas posiciones en el cuadro quedarán fijadas en el sorteo previo.

A partir de ahí, el camino hacia la final quedará completamente trazado. En las semifinales, los equipos que hayan terminado primero y segundo en la fase liga contarán con una ventaja importante: jugarán el partido de vuelta en casa. Si alguno de ellos cae eliminado en cuartos, el equipo que lo elimine heredará su posición en el cuadro, sin que se recalculen los cabezas de serie.

Desde esta fase, además, sí pueden enfrentarse equipos de la misma federación nacional y repetirse cruces ya vistos durante la liguilla.

Fechas clave hasta la final de Oslo

La fase eliminatoria se disputará íntegramente a doble partido, salvo la final:

Play-offs eliminatorios: 11/12 y 18/19 de febrero

11/12 y 18/19 de febrero Cuartos de final: 24/25 de marzo y 1/2 de abril

24/25 de marzo y 1/2 de abril Semifinales: 25/26 de abril y 2/3 de mayo

25/26 de abril y 2/3 de mayo Final: 23 de mayo, en el Ullevaal Stadion, en Oslo

Con la fase liga ya finalizada, el Barça ha terminado la liguilla en la primera posición, lo que le permite acceder directamente a los cuartos de final. El equipo azulgrana se ahorrará la fase de play-offs eliminatorios y lo hará por la puerta grande. En el sorteo de este jueves quedará encuadrado con un camino ya definido hacia la final de Oslo. En los cuartos de final se verá las caras, en función de cómo vaya la ronda previa, con Real Madrid, Juventus, Wolfsburgo o Paris FC.