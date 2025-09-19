Sorteo Champions League Femenina, hoy en directo: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético

Cambios en el formato

El formato de la Champions Femenina 2025-2026 será muy parecido a la de la competición masculina.

Los 18 clubes se dividen en tres bombos de seis equipos. Se extrae físicamente una bola al azar del recipiente correspondiente y se abre para mostrar el nombre del equipo seleccionado. Posteriormente, el software automatizado selecciona aleatoriamente seis oponentes para él, dos de cada bombo (1, 2 y 3), incluyendo si se juega en casa o a domicilio.

Todos los participantes se clasifican en una única tabla de liga según sus resultados: