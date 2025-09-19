EN DIRECTO
CHAMPIONS FEMENINA
Sorteo Champions League Femenina, hoy en directo: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
Los equipos conocerán sus seis rivales en el sorteo de Nyon a partir de las 12:00h
Última hora del sorteo y los rivales de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y todos los otros equipos hoy en directo de la fase liga de la Champions League Femenina.
Los presentadores del sorteo
Ya está Pedro Pinto en el escenario, será el presentador del sorteo. También Nadine Kessler, la máxima responsable de fútbol femenino de la UEFA.
¡Ya suena el himno de la Champions League Femenina en Nyon!
¡Ha llegado la hora!
¡Ya son las 12:00h! Empieza el sorteo donde descubriremos los rivales del Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid de la nueva edición de la Champions Femenina.
Así han quedado los bombos
Bombo 1: Arsenal, FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern de Múnich, Wolfsburg
Bombo 2: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Juventus, Benfica, Roma, St. Pölten
Bombo 3: Twente, Manchester United, Vålerenga, OH Leuven, Atlético de Madrid, Paris FC
Triple representación española
Por primera vez, hay tres equipos españoles clasificados en la fase final de la Champions femenina: el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los dos conjuntos madrileños ganaron ayer sus respectivas eliminatorias previas.
Criterios del sorteo
Cabe destacar que los clubes de la misma federación no pueden enfrentarse entre sí y cada equipo puede jugar contra un máximo de dos rivales de cualquier otra federación.
Cambios en el formato
El formato de la Champions Femenina 2025-2026 será muy parecido a la de la competición masculina.
Los 18 clubes se dividen en tres bombos de seis equipos. Se extrae físicamente una bola al azar del recipiente correspondiente y se abre para mostrar el nombre del equipo seleccionado. Posteriormente, el software automatizado selecciona aleatoriamente seis oponentes para él, dos de cada bombo (1, 2 y 3), incluyendo si se juega en casa o a domicilio.
Todos los participantes se clasifican en una única tabla de liga según sus resultados:
- Aquellos que se encuentren entre la primera y la cuarta posición pasan directamente a los cuartos de final.
- Los clasificados del 5º al 12º tendrán que disputar unos play-offs eliminatorios.
- Los que estén entre el 13º al 18º quedan eliminados.
Sorteo Champions League
¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del sorteo de la fase de liga de la Champions League Femenina. El acto empezará a las 12:00h y se llevará a cabo en Nyon, Suiza.
