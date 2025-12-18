Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions femeninaCopa del ReyMbappéÁlvaro CortésLo que no se vio TalaveraXavi PascualAlcarazPeluches CATCesc FábregasLewandowskiEto'oTer StegenNBA Cup dineroAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

En Directo

CHAMPIONS FEMENINA

Así ha sido el sorteo de la Champions League Femenina

Los clubes españoles han conocido sus emparejamientos hasta la final del próximo 23 de mayo en Noruega

Vicky López celebra con sus compañeras el 0-1 del Barcelona ante el Paris FC en la Liga de Campeones

Vicky López celebra con sus compañeras el 0-1 del Barcelona ante el Paris FC en la Liga de Campeones / EFE

Mario Roldán

Mario Roldán

Este jueves 18 de diciembre a las 13 horas ha tenido lugar en Nyon, Suiza, el sorteo de la fase eliminatoria de la Champions League Femenina, en la que siguen presentes doce clubes. En el acto ha definido todo el cuadro del torneo, desde los play-offs hasta la final que se disputará en Oslo. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL