Así ha sido el sorteo de la Champions League Femenina

Este jueves 18 de diciembre a las 13 horas ha tenido lugar en Nyon, Suiza, el sorteo de la fase eliminatoria de la Champions League Femenina, en la que siguen presentes doce clubes. En el acto ha definido todo el cuadro del torneo, desde los play-offs hasta la final que se disputará en Oslo. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.

¡Hasta aquí el directo! ¡Gracias por seguirlo con nosotros!

¡Finaliza el sorteo de la Champions League Femenina!

Así quedan todos los emparejamientos: Eliminatorias Champions League Femenina / UEFA

El OL Lyonnes jugará contra el ganador del Wolfsburgo - Juventus. Los tres equipos van por la parte azul del cuadro.

El FC Barcelona se medirá al ganador del Real Madrid - Paris FC en la parte gris del cuadro. Puede haber clásico en cuartos.

El Chelsea, por su parte, se verá las caras en cuartos contra Arsenal u OH Leuven. Están encuadrados en la parte azul del cuadro.

El Bayern se medirá en cuartos al ganador del Atlético - Manchester United.

¡Vamos con los cuartos de final!

Así quedan los playoffs: Playoffs Champions League Femenina / UEFA