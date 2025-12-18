En Directo
CHAMPIONS FEMENINA
Así ha sido el sorteo de la Champions League Femenina
Los clubes españoles han conocido sus emparejamientos hasta la final del próximo 23 de mayo en Noruega
Este jueves 18 de diciembre a las 13 horas ha tenido lugar en Nyon, Suiza, el sorteo de la fase eliminatoria de la Champions League Femenina, en la que siguen presentes doce clubes. En el acto ha definido todo el cuadro del torneo, desde los play-offs hasta la final que se disputará en Oslo. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.
¡Hasta aquí el directo! ¡Gracias por seguirlo con nosotros!
¡Finaliza el sorteo de la Champions League Femenina!
Así quedan todos los emparejamientos:
El OL Lyonnes jugará contra el ganador del Wolfsburgo - Juventus. Los tres equipos van por la parte azul del cuadro.
El FC Barcelona se medirá al ganador del Real Madrid - Paris FC en la parte gris del cuadro. Puede haber clásico en cuartos.
El Chelsea, por su parte, se verá las caras en cuartos contra Arsenal u OH Leuven. Están encuadrados en la parte azul del cuadro.
El Bayern se medirá en cuartos al ganador del Atlético - Manchester United.
¡Vamos con los cuartos de final!
Así quedan los playoffs:
El Atlético se enfrentará al Manchester United. Por su parte, las vigentes campeonas, el Arsenal, jugarán ante el OH Leuven belga.
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- El gesto de Szczesny que dio la titularidad a Ter Stegen
- Talavera - Real Madrid, en directo: horario, dónde ver y alineaciones de los dieciseisavos de la Copa del Rey
- La decisión final del Barça con Ter Stegen
- Mercado de fichajes, hoy 17 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El exárbitro Iturralde González silencia a Xabi Alonso por el caso Negreira: 'En el extranjero pueden decir misa
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Talavera - Real Madrid
- Casadó acepta reinventarse para convencer a Flick