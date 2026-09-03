Sorteo de la Champions League Femenina 2026/27: horario, bombos y dónde ver por TV y en directo

La Champions League Femenina 2026/27 da paso al sorteo de la fase liga este viernes 4 de septiembre, momento en el que los 18 equipos participantes conocerán a sus primeros seis rivales en la máxima competición europea.

Tras el cambio de formato aplicado la temporada anterior, la Champions Femenina amplió su elenco de participantes de 16 a 18 participantes y revolucionó la primera ronda de competición siguiendo los pasos de su homólogo masculino. La tradicional fase de grupos fue sustituída por una 'liguilla' con sistema de clasificación único en el que los cuatro primeros acceden directamente a cuartos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 5.ª y la 12.ª posición dispondrán de una última oportunidad en los playoffs.

De cara a esta edición, la representación española en la Champions Femenina estará compuesta únicamente por Barça y Real Madrid. Las azulgranas defenderán el título ante la habitual oposición de OL Lyonnes, Chelsea y Arsenal, mientras que las blancas buscarán romper el techo de los cuartos alcanzados la temporada anterior.

El Barça ganó la Champions en Oslo el pasado mayo / DANI BARBEITO

Los bombos del sorteo de la Champions League Femenina 2026/27

Bombo 1: FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern München, Arsenal, Paris Saint-Germain

FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern München, Arsenal, Paris Saint-Germain Bombo 2: Real Madrid, Juventus, Häcken, Roma, Benfica, Paris FC

Real Madrid, Juventus, Häcken, Roma, Benfica, Paris FC Bombo 3: Manchester City, OH Leuven, HB Køge, Austria Wien, Inter, Servette

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2026/27?

El sorteo de la Champions League Femenina 2026/27 se celebrará este viernes 4 de septiembre a partir de las 12:00 horas (CEST) en Nyon, Suiza.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League Femenina 2026/27?

En España, el sorteo de la Champions League Femenina 2026-27 se podrá ver online y en streaming a través de los canales oficiales de la UEFA.

Una vez sorteados los emparejamientos, los 75 partidos de la presente edición de la Champions Femenina se podrán ver a través de Disney+, platadorma que ha adquirido los derechos de la competición. Los canales autonómicos TV3 y Esport3 emitirán una selección de partidos, asegurando tres de los seis compromisos del Barça en fase liga y la fase eliminatoria.

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